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Всего 12 казахстанцев заболели коронавирусом за сутки

Коронавирус Казахстан 17 октября Фото: pexels
Данные о заболевших привели в Минздраве РК. Ни одного случая заболевания коронавирусной пневмонией не выявили в стране, сообщает Zakon.kz.

Двумя днями ранее в Казахстане выявили 36 заболевших. За прошедшие сутки в стране выявили 12 случаев заболевания КВИ.

На 17 октября лечение от КВИ продолжают получать 959 человек (–829+ и 130 КВИ-), из них в стационарах находится – 107 пациент, на амбулаторном уровне – 852 пациент.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – 3 пациента,

  • в состоянии крайней степени тяжести – 3 пациента,

  • на аппарате ИВЛ – 1 пациент.

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