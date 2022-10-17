Всего 12 казахстанцев заболели коронавирусом за сутки
Фото: pexels
Данные о заболевших привели в Минздраве РК. Ни одного случая заболевания коронавирусной пневмонией не выявили в стране, сообщает Zakon.kz.
Двумя днями ранее в Казахстане выявили 36 заболевших. За прошедшие сутки в стране выявили 12 случаев заболевания КВИ.
На 17 октября лечение от КВИ продолжают получать 959 человек (–829+ и 130 КВИ-), из них в стационарах находится – 107 пациент, на амбулаторном уровне – 852 пациент.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 3 пациента,
в состоянии крайней степени тяжести – 3 пациента,
на аппарате ИВЛ – 1 пациент.
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