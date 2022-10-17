Всего 12 казахстанцев заболели коронавирусом за сутки

Фото: pexels

Данные о заболевших привели в Минздраве РК. Ни одного случая заболевания коронавирусной пневмонией не выявили в стране, сообщает Zakon.kz.

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