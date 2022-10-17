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Водитель снес отбойник на мосту в Павлодарской области

ДТП в Павлодарской области Фото: Zakon.kz
Он получил открытую черепно-мозговую травму, открытые переломы лобной и височной костей. Пострадавшего перевели в реанимацию, сообщает Zakon.kz.

В службу "103" сообщение об аварии на мосту в Аксу поступило 16 октября.

Бригада скорой медицинской помощи доехала до места ДТП спустя 5 минут после поступления вызова.

ДТП в Павлодарской области

Фото: pavlodarnews.kz.

Водитель не справился с управлением и въехал в отбойник. Пострадавший в возрасте около 30 лет получил открытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга тяжелой степени, открытый перелом лобной и височной костей, перелом обоих предплечий, церебральную кому и смешанный шок третьей степени.

Мужчину госпитализировали в отделение политравмы горбольницы №1 Павлодара, а позже перевели в реанимацию.

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