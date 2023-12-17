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Переломом кости лица закончился концерт Гуфа для его фанатки

рэпер Фото: Instagram/therealguf
Фанатка Гуфа София получила перелом кости лица и черепно-мозговую травму на концерте рэпера, сообщает Zakon.kz.

Подробности инцидента девушка рассказала Telegram-каналу Shot. По ее словам, она пошла на выступление Гуфа вместе с подругой. Сидели девушки в VIP-зоне. По соседству от них располагался мужчина в компании спутницы и друга. Изначально нападавший косился на девушек, а в какой-то момент начал грубить Софии и ее подруге и попросил "не тереться об него".

Утесняется, что на 20 минут до окончания концерта мужчина начал уходить, но перед уходом он выбил из рук девушек телефоны и ударил Софию. Слушательница призналась, что успела заснять своего обидчика на телефон.

Согласно информации канала, в данное время полиция разыскивает нападавшего.

Ранее сообщалось, что Гуф оказался в центре скандала: популярным музыкантом заинтересовался Следственный комитет. Артисту грозит уголовное дело.

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