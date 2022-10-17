Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Курсы валют на 17 октября в обменниках Казахстана

курсы валют Фото: Zakon.kz
Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также Нацбанка РК на 17 октября 2022 года (на 9:30), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара к тенге составляет 476,89 тенге, евро – 463,92 тенге, рубля – 7,57 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 475 тенге, продажи – 480 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 461 тенге, продажи – 467 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 7,3 тенге, продажи – 7,5 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 475 тенге, продажи – 480 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 463 тенге, продажи – 469 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 7,1 тенге, продажи – 7,4 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 476 тенге, продажи – 478,5 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 463 тенге, продажи – 470 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 7,2 тенге, продажи – 7,4 тенге.

Читайте также

В Казахстане рыба подорожала на 15% за год

Лариса Черненко
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
дождь, осень
Ливень, шквал и туман прогнозируют в ряде регионов Казахстана
пилот
Военный летчик из Болгарии установил новый рекорд Гиннесса
миграционная служба Алматы призвала граждан регистрироваться
Миграционная служба Алматы призвала граждан регистрироваться по месту жительства
полезный фастфуд
Диетолог назвала самый безопасный фастфуд
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления