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Погоня за полицейским в Жанаозене попала на видео

Погоня за полицейским в Жанаозене попала на видео Фото: polisia.kz
В социальных сетях появилось видео необычной погони в Жанаозене. Полицейский бежит за своим коллегой на штрафстоянке, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в ДП Мангистауской области, в настоящее время проводится служебная проверка. Действия данного сотрудника рассмотрит дисциплинарная комиссия.

6 октября в 12:00 полицейскими была остановлена автомашина Toyota Crown, которая ездила с подложными государственными номерами, рассказали в ведомстве.

По данному факту составлен административный протокол по статье 590 части 4 КоАП РК ("Нарушение правил эксплуатации транспортных средств").

Автомобиль водворен на штрафную стоянку. Материал направлен в суд

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Анастасия Стативкина
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