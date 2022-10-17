В Жанаозене впервые в Казахстане прошел чемпионат по традиционной стрельбе из лука

16 октября в Жанаозене на стадионе имени Амина Туякова прошел I Республиканский чемпионат по традиционной стрельбе из лука среди разных возрастных категорий, сообщает Zakon.kz.

Стоит отметить что данный чемпионат в Казахстане проводится впервые. В соревнованиях по традиционной стрельбе из лука приняли участие более 200 лучников из разных регионов страны.

На чемпионате присутствовали аким Мангистауской области Нурлан Ногаев, руководитель Ассоциации национальных видов спорта РК Исламбек Салжанов, а также жители и гости города.

Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области

Уважаемые любители спорта, поздравляю всех с открытием I Республиканского чемпионата по традиционной стрельбе из лука среди взрослых, молодежи и юниоров! Хотелось бы поприветствовать гостей, спортсменов из других регионов страны, которые примут участие в чемпионате. Мангистау считается священной землей, жители которой издревле придерживаются традиций. Одним из доказательств этого является подвиг победителей конного марафона “Ұлы дала жорығы”. В рамках исполнения поручения президента Касым-Жомарта Токаева возводятся спортивные комплексы, создаются условия для занятия всеми видами спорта. Особо хочу отметить, что в последние годы особое внимание уделяется развитию национальных видов спорта. Эта тенденция будет продолжаться и дальше. Я хотел бы поблагодарить вас за то, что вы занимаетесь этим видом спорта, используя оружие предков в спортивных целях. Желаю всем участникам удачи и успехов на пути к победе. Нурлан Ногаев

Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области

В регионе около 400 спортсменов занимаются традиционной стрельбой из лука. Из них 10-15 спортсменов достойно защищают честь региона на соревнованиях республиканского и международного масштаба.

Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области

Традиционная стрельба из лука стала развиваться в Казахстане с 90-х годов. За последние 4-5 лет этот вид спорта был возведен в ранг национального. Сегодня в Мангистауской области впервые проводится республиканский чемпионат. Сейчас этому виду спорта уделяется большое внимание и со стороны государства. Особенностью этого вида спорта является то, что им может заниматься как 7-летний ребенок, так и 70-летний старик. Думаю, он займет свое достойное место. Сегодня на соревнования приехали сильнейшие спортсмены из многих регионов страны. Мы готовы вывести этот спорт на мировой уровень. На недавней игре кочевников в Турции лучники Казахстана заняли второе место. Среди пяти стран Казахстан занял второе место и вернулся с 3 золотыми , 2 серебряными, 3 бронзовыми медалями. Руководитель Ассоциации национальных видов спорта РК Исламбек Салжанов

Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области

По итогам соревнований первое место в командном зачете заняли спортсмены из Шымкента, второе место досталось лучникам из Абайской области, третье место получили стрелки из Жетысуской области. Лучшие стрелки в разных возрастных категориях получили денежное вознаграждение.

Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области

Стоит отметить, что чемпионат прошел на открытом стадионе. Посмотреть его собрались около 2500 зрителей.