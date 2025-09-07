Казахстан завоевал "бронзу" на ЧМ по стрельбе из лука

Женская сборная Казахстана по стрельбе из лука завоевала бронзовую медаль чемпионата мира по стрельбе из лука, сообщает Zakon.kz.

Наша сборная показала третий результат в стрельбе из блочного лука в женских командных соревнованиях в Кванджу (Южная Корея), сообщили в НОК РК.

7 сентября 2025 года в матче за третье место казахстанки выиграли у Великобритании. Встреча завершилась со счетом 232-229. Страну представили Виктория Лян, Адель Жексенбинова, Роксана Юнусова.

Казахстан второй раз в истории завоевал медаль ЧМ. В 1993 году в стрельбе из классического лука Яна Туниянц показала третий результат.

Также наша сборная смогла проявить себя на ЧМ в закрытых помещениях, став второй в женских командных соревнованиях.

