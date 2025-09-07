#АЭС в Казахстане
Спорт

Казахстан завоевал "бронзу" на ЧМ по стрельбе из лука

женская сборная Казахстана по стрельбе из лука, фото - Новости Zakon.kz от 07.09.2025 13:18 Фото: НОК РК
Женская сборная Казахстана по стрельбе из лука завоевала бронзовую медаль чемпионата мира по стрельбе из лука, сообщает Zakon.kz.

Наша сборная показала третий результат в стрельбе из блочного лука в женских командных соревнованиях в Кванджу (Южная Корея), сообщили в НОК РК. 

7 сентября 2025 года в матче за третье место казахстанки выиграли у Великобритании. Встреча завершилась со счетом 232-229. Страну представили Виктория Лян, Адель Жексенбинова, Роксана Юнусова.

Казахстан второй раз в истории завоевал медаль ЧМ. В 1993 году в стрельбе из классического лука Яна Туниянц показала третий результат.

Также наша сборная смогла проявить себя на ЧМ в закрытых помещениях, став второй в женских командных соревнованиях.

Алматинская боксерша прославила Казахстан на World Boxing. 

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
