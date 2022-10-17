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В Алматы стартовала акция "Зеленый двор"

В Алматы стартует акция Зеленый двор Фото: Zakon.kz
В Алматы стартовала акция по раздаче саженцев жителям. Как рассказали в Управлении экологии и окружающей среды города Zakon.kz, заявки принимаются с 17 по 25 октября включительно.

По данным ведомства, все желающие озеленить дворы многоквартирных домов и других мест общего пользования могут на бесплатной основе получить ясень, клен, акацию, катальпу и березу для посадки.

Участники акции должны подписать гарантийное обязательство об уходе за посаженными деревьями в течение трех лет, – сказано в сообщении.

Для участия необходимо направить на электронный адрес zhasyl.aula22@gmail.com:

  1. ФИО и контактные данные инициативного лица, точный адрес желаемой посадки.

  2. Несколько фото места планируемой посадки (желательно панорамное фото для того, чтобы специалисты могли оценить локацию).

  3. Указать необходимое количество саженцев и их породу.

Отмечено, что раздача саженцев будет осуществляться по адресу: Алматы, Алатауский район, мкр. Улжан-2, ул. Бертайкызы, 24 (база ТОО "STAMP SERVICE").

Срок рассмотрения заявок – с 17 по 26 октября 2022 года.

Посадка планируется с 27 октября 2022 года. После посадки необходимо направить фотоотчет высаженных саженцев.Пресс-служба Управления экологии и окружающей среды Алматы

Также сказано, что заявки, принятые после указанного срока, не принимаются. За дополнительной информацией следуют обращаться по телефону: +7777 068 56 38.

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