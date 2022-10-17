Названы имена звездных футболистов, которые пропустят ЧМ-2022 в Катаре
Главным разочарованием нынешнего ЧМ будет, конечно, отсутствие сборной Италии, четырехкратных победителей "Мундиаля". Шестая команда рейтинга FIFA не смогла квалифицироваться в Катар, проиграв в стыковых матчах Северной Македонии.
Тем самым фанаты итальянского футбола не смогут увидеть на полях Катара своих любимцев в лице Джанлуиджи Доннарумма, Джорджо Кьеллини, Николо Барелла, Марко Верратти и многих других.
Фото: Instagram/azzurri
Фото: Instagram/fifaworldcup
Этот футбольный праздник также пропускают Златан Ибрагимович (Швеция), Пауло Дибала (Аргентина), Мохамед Салах (Египет), Луис Диас (Колумбия), Виктор Осимхен (Нигерия), Мартин Эдегор (Норвегия), Нголо Канте (Франция), Давид Алаба (Австрия) и еще ряд известных игроков.
ЧМ-2022 в Катаре стартует 20 ноября, а финал состоится 18 декабря.
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