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До 5 градусов мороза ожидается на востоке Казахстана

До 5 градусов мороза ожидается на Востоке Казахстана Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 18-20 октября 2022 года. В ближайшие дни на большей части республики пройдут дожди, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", в горных районах юго-востока республики, ночью в северной половине страны ожидаются дождь и снег.

По Казахстану прогнозируется усиление ветра, на западе, востоке, в горных районах юга и юго-востока страны – туманы.

На большей части республики ожидается потепление:

  • на западе, северо-западе ночью до +3...+8°С, днем до +10...+20°С;

  • на севере ночью до +2...+7°С, днем до +7...+12°С;

  • в центре страны до +3...+8°С, днем до +5...+19°С;

  • на востоке ночью колебание от -5...+5°С до 0...-8°С, днем основной фон +5...+13°С;

  • на юге ночью до +2...+7°С, днем до +10...+20°С;

  • на юго-востоке понижение ночью до -5...+7°С, днем до +5...+15°С.

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Анастасия Стативкина
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