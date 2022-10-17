До 5 градусов мороза ожидается на востоке Казахстана

Фото: Zakon.kz

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 18-20 октября 2022 года. В ближайшие дни на большей части республики пройдут дожди, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", в горных районах юго-востока республики, ночью в северной половине страны ожидаются дождь и снег. По Казахстану прогнозируется усиление ветра, на западе, востоке, в горных районах юга и юго-востока страны – туманы. На большей части республики ожидается потепление: на западе, северо-западе ночью до +3...+8°С, днем до +10...+20°С;

на севере ночью до +2...+7°С, днем до +7...+12°С;

в центре страны до +3...+8°С, днем до +5...+19°С;

на востоке ночью колебание от -5...+5°С до 0...-8°С, днем основной фон +5...+13°С;

на юге ночью до +2...+7°С, днем до +10...+20°С;

на юго-востоке понижение ночью до -5...+7°С, днем до +5...+15°С. Читайте также В Казахстане зафиксировали рост коррупционных правонарушений в дорожном строительстве В Алматы начали подключать отопление

Следите за новостями zakon.kz в: