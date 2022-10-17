Касым-Жомарт Токаев принял Игоря Рогова

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Комиссии по правам человека при президенте Игоря Рогова и заслушал отчет о работе комиссии, сообщает Zakon.kz.

Игорь Рогов рассказал о том, что на заседаниях комиссии была рассмотрена деятельность уполномоченных государственных органов в сфере защиты прав человека, также был обсужден вопрос предотвращения пыток в деятельности правоохранительных и специальных органов.

Президент подчеркнул, что защита прав человека – это важнейшая составляющая часть государственной политики, человеческая жизнь, согласно Конституции Казахстана, является высшей ценностью.

Глава государства был проинформирован о работе Венецианской комиссии Совета Европы, членом которой от Казахстана и президентом ее подкомиссии по институту омбудсмена является Игорь Рогов.

По словам президента, в процессе разработки недавних конституционных поправок были учтены рекомендации Венецианской комиссии, касающиеся повышения статуса омбудсмена. Это усиливает контроль за сферой соблюдения прав человека и мобилизует государство более оперативно реагировать на запросы населения.

Как сообщил Игорь Рогов, Венецианская комиссия положительно оценивает проводимые в нашей стране правовые и политические реформы.

В октябре Венецианская комиссия, Мажилис Парламента и Министерство юстиции планируют провести обсуждение проекта Конституционного закона "Об Уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан".