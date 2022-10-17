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В КГА прокомментировали отмененные рейсы Москва – Астана

В КГА прокомментировали отмененные рейсы Москва-Астана Фото: Zakon.kz
В Комитете гражданской авиации (КГА) прокомментировали отмененные рейсы 16 октября авиакомпанией "Азимут", сообщает Zakon.kz.

По информации комитета, авиакомпания не представила перечень документов для утверждения расписания регулярных рейсов.

Как отметили КГА, иностранный авиаперевозчик должен представлять за 45 календарных дней до начала полетов перечень документов для утверждения расписания регулярных рейсов. При этом при внесении изменений в расписание авиамаршрута авиакомпания представляет в комитет расписание за 3 дня до вылета.

16 октября рейс Москва – Астана авиакомпании "Азимут" был отменен. Казахстан не выдал разрешение на выполнение рейса.

Как рассказали в КГА, при получении полного пакета документов комитет предоставляет соответствующее разрешение.

В настоящее время в соответствии с утвержденным расписанием авиакомпания "Азимут" выполняет регулярные пассажирские перевозки по маршруту Москва – Астана с частотой три рейса в неделю (понедельник, среда, пятница).

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