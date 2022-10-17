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Первая группа иностранных наблюдателей за выборами аккредитована ЦИК РК

Казахстан выборы наблюдатели ЦИК РК Фото: freepik
Центризбиркомом аккредитована группа из 43 наблюдателей за внеочередными президентскими выборами в Казахстане от международных организаций и иностранного государства, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как сообщил секретарь ЦИК РК Мухтар Ерман, от Министерства иностранных дел в Центральную избирательную комиссию поступили документы на аккредитацию 43 наблюдателей от 4 международных организаций и одного иностранного государства.

В том числе от миссии СНГ – 6 наблюдателей, от Межпарламентской ассамблеи стран-участниц СНГ – 17, от миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за выборами – 13 наблюдателей, от Организации тюркских государств – 5 наблюдателей и от Грузии – две кандидатуры.Секретарь ЦИК РК Мухтар Ерман

На заседании ЦИК принято постановление об аккредитации 43 наблюдателей.

Институт международного наблюдения за внеочередными президентскими выборами открыт ЦИК РК 22 сентября 2022 года.

Внеочередные выборы президента РК назначены на 20 ноября 2022 года.

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