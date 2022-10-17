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Из Казахстана выдворили 38 иностранцев

Нелегально проживавших в Алматы мигрантов выдворили за пределы Казахстана Фото: pixabay
Из Казахстана за четыре дня проведения оперативно-профилактического мероприятия "Нелегал" за пределы страны выдворили 38 иностранцев, сообщает Zakon.kz.

К примеру, согласно данным миграционной службы Алматы, 18 граждан Узбекистана и двое граждан Таджикистана нелегально работали в городе.

По данным ведомства, их транспортировали на специальном автобусе до границы с Узбекистаном.

Иностранные граждане были переданы пограничной службе. В целом, за 4 дня проведения отработки к административной ответственности привлечено 820 нарушителей миграционного законодательства, 385 из них – иностранцы.Начальник Управления миграционной службы ДП Асхат Бутунчинов

Всего за 4 дня проведения ОПМ "Нелегал", как уточнили в ведомстве, за пределы РК выдворено 38 иностранцев.

Также сказано, что к административной ответственности привлечено свыше 400 лиц.

За нарушение правил привлечения иностранной рабочей силы в Казахстане оштрафованы 22 работодателя, – говорится в сообщении.

Ранее миграционная служба Алматы призвала граждан регистрироваться по месту жительства, по месту временного проживания, чтобы не нарушать миграционное законодательство.

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