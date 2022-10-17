Ожидание и реальность: на какую зарплату рассчитывают казахстанцы и какую имеют

Специалисты ведущей онлайн-платформы по поиску работы в Казахстане и СНГ HeadHunter проанализировали денежные предложения работодателей и резюме соискателей. Порой разрыв между реальной и ожидаемой зарплатой поражает воображение, сообщает Zakon.kz.

В период с 1 января 2021 года по 30 июня 2022-го в сфере автомобильного бизнеса работодатели готовы были выплачивать в среднем 89 998 тенге (медианный показатель). Тогда как аппетиты соискателей были еще ниже и находились в районе 80 тыс. тенге.

Административный персонал мог рассчитывать на 70 тыс. тенге, при этом запрашивая 87 тыс.

В банковской и инвестиционной сферах работникам платили около 85 тыс. тенге против желаемых 150 тыс.

В области бухгалтерии, учета и финансов ожидания оказались даже ниже, чем предложения, – 80 тыс. тенге против 85 тыс.

В отличие от высшего менеджмента: запрос потенциальных сотрудников находился в районе 269 700 тенге, а реальное денежное вознаграждение едва доходило до 120 тыс.

Специалисты в области добычи сырья могли получать чуть более 100 тыс. тенге в месяц, надеясь при этом на почти 300 тыс.

Домашний персонал зарабатывал 50 тыс. тенге при запросе в 129 тыс.

В сфере информационных технологий заработные платы составляли 90 тыс. тенге при заявленных в резюме 180 тыс. В искусстве, развлечениях и масс-медиа – 75 тыс. тенге при 138 тыс. Маркетинг и реклама – 75 тыс. против 146 тыс. Медицина и фармацевтика – 75 тыс. на 120 тыс. Наука и образование – 70 тыс. на 85 тыс.

Продажникам в условленный период предлагалась зарплата в среднем 80 тыс. тенге, а запрашивали они 150 тыс.

Сельхозпроизводители получали около 90 тыс. тенге, и их желания, по данным HeadHunter, совпадали с возможностями. Строители – чуть более 100 тыс. тенге при потребности иметь на руки 234 500.