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Онлайн-ярмарки вакансий по регионам проведет Минтруда Казахстана

Ярмарки вакансий онлайн проведут в Казахстане Фото: pexels
Соискатель сможет не только направить свое резюме работодателю, но и обсудить вопросы с HR-специалистами через онлайн-чат, сообщает Zakon.kz.

На портале Tanda.enbek.kz реализована возможность проведения онлайн-ярмарок вакансий, которые будут регулярно проводиться региональными карьерными центрами, сообщает Министерство труда и социальной защиты населения РК.

В ходе онлайн-ярмарок для работодателей предоставляется возможность найти подходящего кандидата на вакантное место в онлайн-формате среди заинтересованных соискателей. В свою очередь человек, находящийся в поиске работы сможет не только направить свое резюме работодателю, но и обсудить вопросы с HR-специалистами через онлайн-чат, а также пройти собеседование через видеоинтервью.

Для участия как работодателям, так и соискателям необходимо пройти регистрацию на портале Tanda.enbek.kz.

Онлайн-ярмарки будут проходить во всех регионах Казахстана. Подробная информация и график их проведения можно найти на указанном портале. Сотрудниками Минтруда уже был проведен ряд онлайн-ярмарок как для различных сфер деятельности, так и для отдельных регионов, в которых суммарно приняли участие 110 работодателей и более 3 000 соискателей.

Ранее стало известно, что частные агентства занятости будут сдавать отчет о трудоустроенных казахстанцах.

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Анастасия Московчук
МТСЗН РК Казахстан
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