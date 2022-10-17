Эксперт рассказал, как защитить свое известное имя

Эксперт по авторскому праву Юрий Болотов рассказал, как защитить свое известное имя, сообщает Zakon.kz.

Давайте пофантазируем, а может, кто-то и без фантазий уже медийная или известная в других областях деятельности личность.

У вас толпы почитателей, миллионы подписчиков, армия фанатов и масса подражателей. Ваше имя, псевдоним, инициалы или особый символ знакомы огромной аудитории разных возрастов. А известность в наше время еще и прекрасно монетизируется, потому и становится лакомым кусочком для недобросовестных лиц. Что это значит? Довольно часто появляется некто, кто пытается за счет известности одной персоны привлечь внимание к своему продукту или деятельности. И хорошо, если это все по договоренности. А если нет? Как обезопасить свое честное и известное имя от подобных посягательств?

Надо понимать, что имя человека, полученное при рождении или измененное в соответствии с законодательством, никто не вправе использовать без согласия его обладателя. Законом предусматриваются не только запрет, но и возмещение вреда за неправомерное использование имени. Однако, если имя становится частью бренда, которое применяется для маркировки товаров или обозначения услуг, то стоит уже позаботиться о его правовом обеспечении в качестве товарного знака. В этом случае на защиту имени встает не только Гражданский кодекс Республики Казахстан, но и Закон РК "О товарных знаках, знаках обслуживания, географических указаниях и наименованиях мест происхождения товаров". В частности, данным законом запрещается регистрация товарных знаков, воспроизводящих фамилии, имена, псевдонимы и производные от них в нарушение личных неимущественных прав этих лиц, их наследников или правопреемников.

Выходит, что получить правовую охрану своего имени в качестве товарного знака может только его обладатель. Отметим, что это ограничение касается именно известных персон, причем известных широкому кругу потребителей. Постороннему лицу в регистрации чужого популярного имени в качестве товарного знака без соответствующего разрешения будет отказано.

Однако, если по счастливому совпадению ваши паспортные данные совпадают с именем знаменитости, вы тоже вправе получить охрану товарного знака с таким именем. Более того, уже будучи правообладателем такого именного товарного знака, вы наделены правом распоряжаться им по своему усмотрению: использовать его, предоставить право пользования третьим лица или даже полностью уступить права на этот знак. В этом случае закон не предусматривает ограничений: если я, как Коля Кокин, зарегистрировал одноименный товарный знак, подтвердив свою личность, то для уступки права на этот товарный знак третьему лицу никаких дополнительных подтверждений уже не требуется, достаточно волеизъявления сторон.

Регистрация имени собственного в качестве товарного знака отнюдь не современное веяние. К примеру, в индустрии моды и красоты имена собственные в качестве товарных знаков встречаются давно и довольно часто. В наше время у "именных" товарных знаков сфера использования значительно расширилась: это общепит, обучение, сервис в различных направлениях, развлечения и продукты широкого потребления. Такие товарные знаки регистрируются на физических лиц или индивидуальных предпринимателей – непосредственно обладателей этих имен, либо на юридические лица, где в основу знака может быть взято имя учредителя, руководителя или других причастному к этому лиц. Известное имя в свой товарный знак может включить и третье лицо по договоренности с данной персоной.

Еще важно понимать, что в настоящее время активно продвигаются не только паспортные имена, многие личности известны под никами в социальных сетях, это даже нельзя назвать псевдонимом, но потребность защиты такой идентификации личности тоже очень высока. И, как только такие имена становятся коммерческими объектами, они нуждаются в обеспечении охраны, как вариант, в регистрации в качестве товарного знака.

Особенность охраны товарного знака заключается в том, что нарушением права будет считаться не только несанкционированное использование абсолютно такого же наименования, но и тех обозначений, которые умышленно изменены, но воспринимаются как идентичные. К примеру, есть известные инициалы спортсмена с мировым именем, выступления которого с замиранием смотрит весь белый свет. А есть некто, кто очень хочет привлечь внимание к своей услуге и в рекламе использует эти же буквы с незначительными изменениями, мол, это же не одно и то же. В этом случае применяется термин "сходство до степени смешения".

То есть нарушители могут исказить наименование, доказывая случайность совпадения, но потребитель в конечном итоге будет воспринимать такой знак, как отсылку к конкретной известной личности. Получается, товарный знак позволяет обезопасить правообладателя от подобных хитростей недобросовестных предпринимателей как на стадии регистрации таких коварных знаков, так и при их использовании, доказывая факт нарушения в суде.

Специфика товарного знака такова, что он охраняется только в отношении той продукции, которая была заявлена при регистрации. Если сказать проще, указали в заявке на регистрацию, что хотите охрану знака для самолета, то использование третьим лицом данного обозначения для пипеток уже не рассматривается как нарушение прав на ваш товарный знак. То есть получается, даже обезопасив свое известное имя, зарегистрировав его как товарный знак, невозможно предусмотреть все области его использования конкурентами. Более того, закон также обязывает использовать товарный знак. А если вы, например, указали при подаче заявки на регистрацию товары (услуги), для которых знак не используется, то третьему лицу предоставляется возможность аннулировать эту регистрацию для этих товаров и услуг в связи с неиспользованием. Как быть в такой ситуации?

Главное, не стоит паниковать. Законом предоставляется право третьим лицам аннулировать неиспользуемый товарный знак при определенных условиях. Такие лица должны доказать свою заинтересованность. Чаще всего это лица, которые также претендуют на охрану товарного знака, но им мешает регистрация с более ранним приоритетом. Более того, существует определенный срок, по истечении которого товарный знак может быть аннулирован в связи с неиспользованием. Это либо три года с даты регистрации товарного знака, либо в более поздний срок действия товарного знака – три года, предшествующие дате подачи иска об аннулировании товарного знака. Проще говоря, для аннулирования товарного знака надо не только доказать, что он не использовался достаточно продолжительный период, но и найти аргументы, почему именно данное лицо имеет право требовать аннулирования знака. С именными знаками это сделать гораздо сложнее, но всегда есть исключения, если это, к примеру, касается не полного имени, псевдонима, где в основе достаточно распространенные слова и т.п. Но и это еще не конец. Что можно предпринять в таких случаях?

Не так давно в Казахстане был признан общеизвестным товарный знак с именем одного популярного артиста. Это показало, что такой вариант правовой охраны знаменитого имени, как бренда, может обеспечить защиту и для других известных людей.

Преимущества правовой охраны общеизвестного товарного знака в том, что благодаря доказанной известности он охраняется в отношении любых товаров и услуг, даже тех, которые на сегодня еще не придуманы человечеством. Значит, в какой бы области не использовалось похожее обозначение, это будет расцениваться как нарушение прав владельца общеизвестного товарного знака. И аннулировать по неиспользованию общеизвестный товарный знак нельзя, такую регистрацию можно отменить только через суд, доказав, что она была произведена неправомерно. А это тоже достаточно проблематично, так как решение о признании товарного знака общеизвестным выносится независимой комиссией, которая после тщательного изучения материалов доказывающих широкую известность знака, приходит к выводу о его высоком статусе общеизвестного.

Процедура признания товарного знака общеизвестным отличается от обычной регистрации товарного знака, который при регистрации оценивают на предмет различительной способности и сходства с уже действующими или заявленными на регистрацию товарными знаками. Для признания товарного знака общеизвестным требуется предоставить доказательства его известности, в том числе подтвердить его узнаваемость через опрос потребителей различных возрастных групп. Если ваша популярность такова, что вас узнает и стар и млад, то вероятность получить высокий результат при опросе для положительного решения комиссии очень большая. Один минус, цена у такого опроса немаленькая, так как требуется опросить ни много ни мало – по сто человек в восьми городах Казахстана. Но и это не проблема, если на кону стоит нарушение прав на популярное имя или известное обозначение, репутация которого нарабатывалась годами.

Надо понимать, что в качестве общеизвестного товарного знака можно признать не только паспортное имя, но и его сокращение, инициалы, ник, псевдоним, особый символ или название творческого или научного коллектива. Конечно, закон предусматривает определенные требования и порядок к данной процедуре, и без консультации специалиста в этой области будет непросто оценить ваши шансы на получение желаемого результата.

Как защитить свое имя и, кроме всего остального, использовать его в коммерческих целях, решать только вам, а наше дело – предложить еще один способ решения данного вопроса.