Казахстанец покорил "гору-убийцу" Манаслу

Казахстанский "снежный барс" – 61-летний Юрий Лукьянов – поднялся на одну из высочайших вершин мира – Манаслу. 8163 метра покорила интернациональная команда из четырех человек, сообщает Zakon.kz.

По дороге на Эверест

Юрий Лукьянов в горах человек не случайный. Хотя на Манаслу попал в большей степени ради проверки своих альпинистских кондиций. Из спортивных достижений – звание "снежного барса", которое получил еще в 80-х годах. Участники горовосхождений из советского прошлого в почтении снимут шляпу – чтобы "заработать" это звание, необходимо подняться на три семитысячника в течение 30 дней – пик Ленина, пик Коммунизма (сейчас – пик Сомони, 7495 метров) и пик Коржневской. Юрий Анатольевич – участник программы 7 вершин.

У меня остался лишь Эверест, и я закрываю эту программу. Да, еще есть достижение – посещение 7 самых высоких гор на каждом континенте. При этом весной я ездил на Эверест – у меня была цель не подняться на гору, а попробовать Джомолунгму, ощутить ее, прикоснуться. И в программе было дойти до третьего лагеря – а это 7400 метров над уровнем моря. У нас получилось с первого раза зайти в лагерь. Мы прошли ледопад Хумбу (один из сложнейших участков восхождения), затем второй и третий лагерь, оставался четвертый лагерь – и впереди вершина. Большая часть Эвереста была пройдена, и я подумал, что гора у меня получится. А тут поступило предложение от Александра Абрамова – президента московского клуба "Семь вершин" – подняться на Манаслу". Почитал. Казалось, вершина несложная. Юрий Лукьянов

В этом году, по его словам, непогода творила невероятное. В базовом лагере альпинистам пришлось сидеть с 5 сентября до 2 октября. И практически все это время ни разу не было видно солнца, лишь снег и дождь. А на 30 сентября был назначен выход в гору. Шерпы, которые сопровождают участников восхождения, и те говорили, что с подобным первый раз сталкиваются.

Команда

На гору взошли четверо, в числе которых 63-летний гид клуба "Семь вершин" Сергей Ларин, за плечами которого три Эвереста, два Манаслу. 47-летняя москвичка, бизнесвумен Лиля, по ощущениям команды была сильней всех – в этом году сходила на Эверест и теперь на Манаслу. Она же первой взошла на гору. Как делится впечатлениями Юрий Лукьянов, повезло – команда была очень сплоченной. На маршруте всегда помогут и подскажут, а в лагере царила атмосфера приятного общения с хорошими и светлыми людьми.

"Господь нас уважает"

Фото: Из личного архива Юрия Лукьянова

И все же интернациональная группа, в составе которой был и Юрий Лукьянов, решилась на восхождение в образовавшееся погодное окно. А дальше, по прогнозам, неделя снегопада с ежедневным выпадением около метра снега. Многие группы уходили, понимая – если сейчас не спуститься с гор, то потом выбраться будет затруднительно. Манаслу оказалась не просто сложной, а невероятно сложной горой из-за непредсказуемости погоды и лавиноопасности, которая там присутствует и просто ею все дышит.

Между первым и вторым лагерем было видно, что лавины там сходят постоянно, а накануне на маршруте под лавину попала группа альпинистов, включая знаменитую американскую лыжницу Хилари Нельсон. Американка погибла во время лыжного спуска с горы, еще 12 человек пострадали. Ощущение очень тяжелое. Ты понимаешь, лавина пойдет и все снесет – и веревку, и тебя вместе с ней. Психологически давит. Тяжесть почти физическая, – говорит альпинист.

Юрий рассказал, что лавина прошла по маршруту восхождения между четвертым и третьим лагерем, а там необходимо постоянно идти вверх. И когда идешь, то приходится надеяться, что лавина прошла и больше не будет.

Фото: Из личного архива Юрия Лукьянова

Запомнилась нежилая палатка, что стояла у самой трещины в метрах ста от лагеря. Вероятно, альпинисты оставили ее давно, а она, брошенная, под воздействием природных условий постепенно "дрейфовала" по склону. Мы не заходили во второй лагерь – до третьего лагеря оставалось 1,5-2 часа хода, к тому же второй лагерь лавиноопасный. Не знаю, почему организаторам нравится это место. Там около четырех десятков палаток стоит. В третьем лагере ночевка. В четвертом мы тоже ночевали, но встали очень рано утром – солнце только взошло, и мы двинулись. Поднялись на вершину, а спустились часа в три сразу в третий лагерь. Сил осталось немного. Юрий Лукьянов

Фото: Из личного архива Юрия Лукьянова

А с вершиной Манаслу в прошлом году вышла такая ситуация. Кто-то поднял в небо дрон и увидел, что вершина, где собираются команды, не самая высокая. За небольшой возвышенностью, в полусотне метров, находится заснеженный пик – главная вершина. Но туда никто не хотел идти – там снежный траверс, обрывы и реально опасно. Да и сама вершина, острая снежная иголка. Но организаторы объявили, дескать, вершина, которую вы покоряли, ненастоящая. Настоящая – дальше и протащили туда веревки. В результате на вершине может поместиться один, а если хочешь сфотографироваться, то это может сделать еще один человек, который будет стоять на гребне.

Заметки на склонах: Манаслу – гора-убийца

Фото: Из личного архива Юрия Лукьянова

Еще пару десятков лет назад Манаслу – восьмая по высоте из 14 восьмитысячников планеты – входила в тройку самых опасных вершин мира. Смертность за всю историю восхождений составляет немногим меньше 20%. То есть один из пяти горовосходителей навсегда оставался на горе. Особенно подпортил статистику 2012 год. 23 сентября в пять утра гигантские массы снега накрыли альпинистские лагеря на высоте 6300 и 6800 метров. Из 12 погибших трое пропали без вести. Но и это не самые трагичные цифры. В теперь уже далеком 1972 году на Манаслу в лагере на 7 тысячах метров лавина похоронила под тоннами снега 16 корейских спортсменов вместе с сопровождавшими их шерпами. В 2007 из-за плохих погодных условий на Манаслу не поднялся ни один человек.

Фото: Из личного архива Юрия Лукьянова

Но уже в наше время Манаслу пользуется невероятным спросом у альпинистов. К сентябрю 2022 года Департамент туризма Непала только на текущий год выдал больше 400 пермитов – разрешений на восхождение. Правда, и сложностей не уменьшается.

Там, где склоны по 80-90 градусов, и быстро не пройдешь, приходится дожидаться прохождения толпы альпинистов. На одном достаточно сложном спуске мы прождали своей очереди полтора часа. У всех разный уровень подготовки, а ведь 70% горы – работа с веревками и снаряжением, – со смехом рассказывал Юрий.

Фото: Из личного архива Юрия Лукьянова

По его словам, подъем на Манаслу – удовольствие дорогое – экспедиция на одного стоит 25 тысяч долларов. В сравнении с Эверестом это недорого, потому что восхождение на самую высочайшую гору планеты в этом году стоило 75 тысяч. Но и это не предел – есть туристические компании, где чек начинается от 120 тысяч долларов. Альпинизм – это очень недешевый вид спорта, и если хочешь покорять вершины, то надо искать средства и спонсоров.

Мне хотелось бы попасть на Эверест для того, чтобы закрыть программу семи вершин, но это уже возможно в мае, когда открывают маршрут. В 61 год я чувствую себя способным взойти на гору. Тех, кто ходит в таком возрасте, очень немного, – отмечает Юрий Лукьянов.

Возможно, Юрий Лукьянов реально один из немногих казахстанцев, если не сказать единственный, кто поднимается на самые высокие вершины мира.

Сергей Павленко