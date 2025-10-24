#АЭС в Казахстане
Мир

Группа российских альпинистов застряла на высоте 7,4 тыс. метров на горе Манаслу в Непале

альпинист в горах, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2025 15:14 Фото: pexels
Группа российских альпинистов уже несколько дней не может спуститься с высоты 8163 метров – вершины Манаслу в Непале, сообщает Zakon.kz.

Накануне, 23 октября 2025 года, появилась информация о том, что российские альпинисты под руководством Андрея Васильева (а также Сергей Кондрашкин, Наталья Белянкина, Кирилл Эйзман, Виталий Шипилов) покорили юго-западную стену Манаслу. Это случилось 22 октября.

Восхождение по новому маршруту длилось пять дней.

"Мы поднялись на вершину и только что вернулись в палатку. Было тяжело. Ветер наверху просто сумасшедший", – приводит "Клуб путешественников" сообщение Васильева.

А уже сегодня, 24 октября, SHOT написал, что у альпинистов при спуске возникли трудности: начался сильный ветер, снегопад. Команда Васильева планировала спуститься пешком по плато до 7 100, а потом выйти на австрийский маршрут. Но команде удалось преодолеть небольшое расстояние из-за плохой видимости, так как маршрут спуска нужно видеть.

Альпинисты смогли связаться с местными спасателями и запросить помощь. Они сообщили, что у них осталось очень мало сил для спуска, так как приходится постоянно сражаться с погодными условиями.

"Сейчас группа выживает как может: ночует в палатке при минус 28 градусах, а также ветре 42 км/ч , что оценивается в 6 баллов по шкале Бофорта", – пишет издание.

По информации "Клуба путешественников", все участники экспедиции здоровы, но очень устали. Они смогли спуститься только до 7460 м.

Гора Манаслу – восьмитысячник, расположенный в самом сердце Непала, привлекает альпинистов со всего мира своей величественной красотой и уникальными вызовами. С высотой 8163 метра, Манаслу является восьмой по высоте вершиной планеты и одной из самых доступных для восхождения среди восьмитысячников. Но, несмотря на относительную доступность, восхождение на Манаслу требует тщательной подготовки и серьезного подхода.

В конце лета 2025-го буквально весь мир следил за судьбой россиянки Натальи Наговицыной, которая сломала ногу во время восхождения на пик Победы в Кыргызстане на высоте 7200 метров и не смогла спуститься самостоятельно. Женщину, ждавшую помощи много дней, не смогли спасти. Специалисты заявили, что тело Натальи пролежит в горах минимум до весны.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
