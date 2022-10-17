Снег ожидается на большей части Казахстана
По информации РГП "Казгидромет", лишь на западе, северо-западе, юге и в центре страны под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков.
На большей части республики синоптики прогнозируют туман, местами усиление ветра.
На юге, в горных районах Жамбылской области пройдут сильные осадки (дождь, снег).
В Астане переменная облачность, небольшие осадки (дождь, снег). Ветер западный, юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью около 0 градусов, днем +7+9°С.
В Алматы переменная облачность, временами дождь. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +13+15°С.
В Шымкенте переменная облачность, временами дождь. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +15+17°С.