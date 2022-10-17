Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Снег ожидается на большей части Казахстана

Снег ожидается на большей части Казахстана Фото: pxhere
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 18 октября 2022 года. На большей части страны ожидается дождь и снег сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", лишь на западе, северо-западе, юге и в центре страны под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков.

На большей части республики синоптики прогнозируют туман, местами усиление ветра.

 На юге, в горных районах Жамбылской области пройдут сильные осадки (дождь, снег).

В Астане переменная облачность, небольшие осадки (дождь, снег). Ветер западный, юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью около 0 градусов, днем +7+9°С.

В Алматы переменная облачность,  временами дождь. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +13+15°С.

В Шымкенте переменная облачность, временами дождь. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +15+17°С.

Читайте также

Специалиста отдела акимата Петропавловска отправили под домашний арест

В Cирии сняли COVID-ограничения на въезд

Казахстанские врачи получат возможность отказаться от лечения пациента

Анастасия Стативкина
Казгидромет Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
дождь, осень
Ливень, шквал и туман прогнозируют в ряде регионов Казахстана
сокращен перечень заочных специальностей среднего специального образования
В Казахстане сократили перечень специальностей, которые можно получить заочно
курсы валют
Курсы валют на 17 октября в обменниках Казахстана
Алматы
В Алматы начали подключать отопление
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления