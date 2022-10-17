В Акмолинской области ко Дню Республики проведут порядка 1000 мероприятий

Более тысячи различных мероприятий приурочили ко Дню Республики в Акмолинской области. В них вовлечены общественность, творческая интеллигенция, работники культуры и искусства, молодежь и школьники. Главное празднование состоится 25 октября, когда пройдут массовые народные гуляния.

Как заявил заместитель руководителя областного управления внутренней политики Нариман Абдрахманов, в регионе намерены провести более 100 ключевых разноформатных мероприятий. Так, состоятся "Областной форум юных краеведов, экологов и исследователей природы", фестиваль искусств "Мұратымыз-Мәңгілік Ел!", творческие конкурсы на лучшее сочинение о своей стране "Отаным-алтын бесігім".

С участием экспертов и ученых пройдут научно-практические конференции, посвященные вопросам обновления государственной модели и политической культуры в создании Справедливого Казахстана.

Во всех школах области будут проводиться познавательные экскурсии по паркам, природоохранным зонам, а также лекции и классные часы по вопросам защиты окружающей среды, среди лидеров органов самоуправления и детских организаций пройдет конкурс "Мен-елімнің ертеңімін!". Состоится дебатный турнир "Егемендік – елдің бағажетпес игілігі!" с участием студентов и школьников, круглый стол "Моя малая Родина". Будут организованы тематические выставки в библиотеках организаций образования, посвященные становлению и достижениям суверенного Казахстана. Нариман Абдрахманов

Руководитель областного управления культуры Айгуль Сабитова отметила, что регион известен своей глубокой историей и культурными ценностями.

Поэтому Акмолинская область станет центром крупных культурных и творческих мероприятий, в которых примут участие гости из других регионов и из-за рубежа. К примеру, в Кокшетау пройдут конкурс авторских песен "Республика әні", областной форум "Ұлы даланың ұлтаралық тілі", областной фестиваль детских вокальных коллективов «Қазақстаным – мақтанышым", региональный айтыс акынов "Ұлттың ұлы ұстазы". Айгуль Сабитова

Она добавила, что в области состоится республиканский фестиваль театров с участием лучших театров из Алматы, Кызылорда, Актау, областной фестиваль детских вокальных коллективов "Қазақстаным-мақтанышым".

Ярким мероприятием станет ежегодный конкурс народного творчества "Ақмола жұлдыздары" с целью выявления и поддержки молодых талантов. Сейчас ведется совместная работа с заслуженными деятелями, балетмейстерами страны, чтобы провести все ярко и красочно. Айгуль Сабитова

Также в регионе пройдут экологические, молодежные, патриотические и благотворительные акции. Ко Дню Республики приурочено открытие ряда новых объектов. В школе №2 села Бестобе распахнет свои двери краеведческий музей, вручат ключи новоселам двух 36-квартирных домов в селе Балкашино, откроются новый медицинский центр в Целиноградском районе и еще несколько новых объектов.

Главным мероприятием пройдут 25 октября, когда в регионе на всех центральных площадях, в парках и скверах организуют массовые народные гуляния, ярмарки, выставки, праздничные концерты.