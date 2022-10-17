UFC выпустил короткометражный фильм о Шавкате Рахмонове

Знаменитый промоушен UFC выпустил документальный сюжет об известном казахстанском файтере Шавкате Рахмонове в рамках шоу UFC Connected. Боец стал первым представителем нашей страны, который принимает участие в данном проекте, сообщает Zakon.kz.

Документальный сюжет хронометражем около 12 минут включает в себя историю, традиции, обычаи и культуру казахского народа. Шавкат Рахмонов в этом фильме также поведал о своем становлении как бойца, поделился планами и целями на ближайшее время.

К данному моменту в активе "Номада" 16 побед и все досрочно, ни одного поражения, 4 из них – в UFC. В рейтинге UFC Рахмонов занимает 10-ю строчку в полусреднем весе.

Ближайший бой Шавката Рахмонова назначен на 15 января 2023 года, где его соперником будет 32-летний американец Джефф Нил (15-4).

Проект UFC Connected – телешоу в журнальном стиле ведущей из Великобритании Лейлы Анна-Ли. Проект представляет неофициальный взгляд на UFC и его спортсменов.

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