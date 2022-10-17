Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

В КФФ ответили на вопрос о контракте Магомеда Адиева

Футбол Контракт Сборная РК Фото: Instagram/kff_team
В последние недели в СМИ появилось много информации о наставнике сборной Казахстана по футболу Магомеде Адиеве. Редакция Zakon.kz обратилась в Казахстанскую федерацию футбола, чтобы узнать о дальнейшей работе российского специалиста.

Все слухи о работе Магомеда Адиева начались после успешного выступления казахстанских футболистов в Лиге наций. По сведениям ряда СМИ, российского тренера хотят видеть у себя некоторые клубы из-за рубежа.

Существующий контракт с главным тренером национальной сборной Казахстана по футболу Адиевым М.М. действителен до конца 2022 года. В данный момент стороны находятся на стадии переговоров о продолжении сотрудничества. По завершении переговоров информацию об итоговом решении мы официально объявим на сайте, а также в социальных сетях КФФ.Александр Кеплин, заместитель генерального секретаря КФФ.

Наставник сборной Казахстана Магомед Адиев выведет своих футболистов на ближайшие товарищеские матчи с командами ОАЭ (20 ноября) и Узбекистаном (17 ноября).

Заряжайте на лучшие события на Parimatch и участвуйте в рейтинге с призовым фондом на 60 000 000 тенге! Каждую неделю ваш ждут розыгрыши ценных призов, включая iPhone 14, MacBook Air, Playstation 5, Apple Watch, и крупные бонусы.

 

Читайте также

UFC выпустил короткометражный фильм о Шавкате Рахмонове

Лионель Месси не попал в список номинантов "Золотого мяча-2022"

Зульфия Чиншанло признана лучшей спортсменкой ЧА-2022 по тяжелой атлетике

Куандык Шынасилов
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
дождь, осень
Ливень, шквал и туман прогнозируют в ряде регионов Казахстана
курсы валют
Курсы валют на 17 октября в обменниках Казахстана
сокращен перечень заочных специальностей среднего специального образования
В Казахстане сократили перечень специальностей, которые можно получить заочно
Алматы
В Алматы начали подключать отопление
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления