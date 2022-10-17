В КФФ ответили на вопрос о контракте Магомеда Адиева

В последние недели в СМИ появилось много информации о наставнике сборной Казахстана по футболу Магомеде Адиеве. Редакция Zakon.kz обратилась в Казахстанскую федерацию футбола, чтобы узнать о дальнейшей работе российского специалиста.

Все слухи о работе Магомеда Адиева начались после успешного выступления казахстанских футболистов в Лиге наций. По сведениям ряда СМИ, российского тренера хотят видеть у себя некоторые клубы из-за рубежа.

Существующий контракт с главным тренером национальной сборной Казахстана по футболу Адиевым М.М. действителен до конца 2022 года. В данный момент стороны находятся на стадии переговоров о продолжении сотрудничества. По завершении переговоров информацию об итоговом решении мы официально объявим на сайте, а также в социальных сетях КФФ. Александр Кеплин, заместитель генерального секретаря КФФ.

Наставник сборной Казахстана Магомед Адиев выведет своих футболистов на ближайшие товарищеские матчи с командами ОАЭ (20 ноября) и Узбекистаном (17 ноября).

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