Поставлена точка в вопросе перехода Магомеда Адиева в "Актобе"

Последние несколько дней многие СМИ поднимали тему возвращения в Казахстан российского специалиста Магомеда Адиева. Нынешнего наставника самарского ПФК "Крылья Советов" уже почти видели рулевым казахстанской команды "Актобе", сообщает Zakon.kz.

Однако все эти разговоры на корню пресек и официально прокомментировал председатель совета директоров "Крылья Советов" Дмитрий Яковлев, который дал четко понять, что Магомед Адиев продолжит свою работу в Самаре.

"Сезон РПЛ находится в самом разгаре, для многих клубов его развязка становится принципиальной, и для нас тоже не исключение. На данный момент команда и тренерский штаб находятся на выходных после достаточно сложных для нас игр, на которые направили много сил. 27 марта команда соберется на базе и будет готовиться к играм под руководством Магомеда Адиева. Мы рады, что наш тренер востребован и в других клубах, ему готовы делать более выгодные предложения, но сейчас он с нами и продолжит работу". Дмитрий Яковлев

Эти слухи и разговоры про Адиева не родились на ровном месте. 48-летний наставник на самом деле на днях побывал в Казахстане, о чем сам лично поведал.

"Прилетал на выходные к друзьям, потому что давно обещал с ними увидеться. Так получилось, мы встретились и с руководством "Актобе", но это не было запланировано. Так как у меня скоро заканчивается контракт с "Крыльями Советов", мы обсудили возможное сотрудничество в будущем, но на этом все. Сейчас у меня есть задачи, которые надо решать с самарским клубом, где я и продолжу работать. После завершения контракта будет видно". Магомед Адиев

Самарский коллектив ныне занимает 13-ю позицию в турнирной таблице РПЛ с активом в 21 очко после 22 туров.

Магомед Адиев, известный по работе со сборной Казахстана, 5 июня 2025 года встал у руля "Крылья Советов".