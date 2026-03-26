#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
482.33
557.57
5.74
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
482.33
557.57
5.74
Спорт

Поставлена точка в вопросе перехода Магомеда Адиева в "Актобе"

Футбол Тренер Актобе, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2026 09:59 Фото: Instagram/fckssamara
Последние несколько дней многие СМИ поднимали тему возвращения в Казахстан российского специалиста Магомеда Адиева. Нынешнего наставника самарского ПФК "Крылья Советов" уже почти видели рулевым казахстанской команды "Актобе", сообщает Zakon.kz.

Однако все эти разговоры на корню пресек и официально прокомментировал председатель совета директоров "Крылья Советов" Дмитрий Яковлев, который дал четко понять, что Магомед Адиев продолжит свою работу в Самаре.

"Сезон РПЛ находится в самом разгаре, для многих клубов его развязка становится принципиальной, и для нас тоже не исключение. На данный момент команда и тренерский штаб находятся на выходных после достаточно сложных для нас игр, на которые направили много сил. 27 марта команда соберется на базе и будет готовиться к играм под руководством Магомеда Адиева. Мы рады, что наш тренер востребован и в других клубах, ему готовы делать более выгодные предложения, но сейчас он с нами и продолжит работу". Дмитрий Яковлев

Эти слухи и разговоры про Адиева не родились на ровном месте. 48-летний наставник на самом деле на днях побывал в Казахстане, о чем сам лично поведал.

"Прилетал на выходные к друзьям, потому что давно обещал с ними увидеться. Так получилось, мы встретились и с руководством "Актобе", но это не было запланировано. Так как у меня скоро заканчивается контракт с "Крыльями Советов", мы обсудили возможное сотрудничество в будущем, но на этом все. Сейчас у меня есть задачи, которые надо решать с самарским клубом, где я и продолжу работать. После завершения контракта будет видно".Магомед Адиев

Самарский коллектив ныне занимает 13-ю позицию в турнирной таблице РПЛ с активом в 21 очко после 22 туров.

Магомед Адиев, известный по работе со сборной Казахстана, 5 июня 2025 года встал у руля "Крылья Советов".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: