Алматинские полицейские спасли беременную женщину от суицида

Молодая женщина в Алматы попыталась свести счеты с жизнью. Патрульные полицейские сумели предотвратить попытку, сообщает Zakon.kz.

Патрульные экипажа "Буран-143", проезжая по улице Дулати, увидели автомобиль Hyundai, в котором находилась плачущая женщина.

При осмотре авто были обнаружены предсмертная записка и веревка. Опросив девушку, установили, что за сегодняшний день она дважды пыталась покончить жизнь самоубийством. Мы проводили девушку в патрульную автомашину и вызвали "скорую помощь". Старший инспектор полка патрульной полиции ДП города Алматы капитан полиции Даулет Турманов

Позже женщина, когда пришла в себя, поблагодарила полицейских.

Все это время они ни на шаг от меня не отходили с целью моей же безопасности. Сейчас я все это осознаю. Меня они стали успокаивать, говорили, что подключат психолога, – рассказала женщина.

Причины поступка из моральных и этических соображений не сообщаются.