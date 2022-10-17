Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Алматинские полицейские спасли беременную женщину от суицида

Спасли беременную женщину от суицида Фото: Zakon.kz
Молодая женщина в Алматы попыталась свести счеты с жизнью. Патрульные полицейские сумели предотвратить попытку, сообщает Zakon.kz.

Патрульные экипажа "Буран-143", проезжая по улице Дулати, увидели автомобиль Hyundai, в котором находилась плачущая женщина.

При осмотре авто были обнаружены предсмертная записка и веревка. Опросив девушку, установили, что за сегодняшний день она дважды пыталась покончить жизнь самоубийством. Мы проводили девушку в патрульную автомашину и вызвали "скорую помощь". Старший инспектор полка патрульной полиции ДП города Алматы капитан полиции Даулет Турманов

Позже женщина, когда пришла в себя, поблагодарила полицейских.

Все это время они ни на шаг от меня не отходили с целью моей же безопасности. Сейчас я все это осознаю. Меня они стали успокаивать, говорили, что подключат психолога, – рассказала женщина.

Причины поступка из моральных и этических соображений не сообщаются.

Читайте также

В Атырау отца и сына задержали с 300 кг осетра

Январские события, криминогенная обстановка, борьба с наркобизнесом – интервью с главным полицейским Алматы

В Павлодаре полицейский спас мужчину от суицида

Константин Вноровский
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
дождь, осень
Ливень, шквал и туман прогнозируют в ряде регионов Казахстана
курсы валют
Курсы валют на 17 октября в обменниках Казахстана
сокращен перечень заочных специальностей среднего специального образования
В Казахстане сократили перечень специальностей, которые можно получить заочно
Алматы
В Алматы начали подключать отопление
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления