Самолет упал на жилой многоэтажный дом в России

Над городом Ейском в Краснодарском крае потерпел крушение самолет, сообщает Zakon.kz.

ЧП произошло вечером 17 октября, пишет Telegram-канал "Осторожно, новости".

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Очевидцы утверждают, что на месте падения продолжаются взрывы.

Как пишет Telegram-канал Baza, упал сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34.

Эту информацию уже подтвердили в Минобороны РФ и добавили, что причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлете.

Самолет летел с боезапасом и упал во дворе дома 20/1 на Коммунистической улице.

ТАСС приводит слова одного из жителей города, что в этом жилом здании девять этажей. По словам очевидцев, дом горит с первого по девятый этаж.

Как сообщили в ГУ МЧС, площадь пожара – 2 тысячи квадратных метров.

На месте аварии работают две бригады скорой. Детонирующие боеприпасы и сильное задымление мешают пожарным приблизиться к жилому дому. Информация о погибших и пострадавших уточняется.

Пилоты самолета успели катапультироваться. По словам очевидцев, они живы, приземлились у 7-й школы.

RT приводит слова очевидца о том, что самолет вылетел не с аэродрома, а с вертолетной части ВМФ.

По его словам, Су-34 рухнул практически сразу после взлета.

Его не подбили, он сам рухнул. Я проезжал мимо дома, когда он взорвался, по газам дал подальше, так как хлопки начались. Видел парашют – он лежал на дороге.