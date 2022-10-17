В Германии оштрафовали Telegam на €5 млн

Федеральное ведомство юстиции Германии наложило на мессенджер Telegram штраф на общую сумму 5,1 млн евро за предполагаемые нарушения в 2021 и 2022 годах, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в опубликованном 17 октября, заявлении BfJ.

Telegram FZ-LLC как провайдеру соцсети Telegram вменяются в вину нарушения против обязанности предоставить законные пути оповещения (о противозаконном содержании - прим. ред.), а также против обязанности назначить уполномоченного внутри страны, - указано в документе.

Закон об улучшении правоприменения в социальных сетях в ФРГ принят для регулирования процесса рассмотрения жалоб со стороны пользователей соцсетей.

В частности, он предусматривает необходимость создания механизма по рассмотрению обращений с их стороны и обязывает провайдера иметь в Германии представителя - лицо или организацию, который был бы уполномочен принимать и вручать документацию, в частности решения местных властей или судов.

В январе 2022 года министр юстиции ФРГ Марко Бушман пригрозил Telegram миллионными штрафами, если та не удовлетворит претензии регулирующих органов. Уже в марте в отношении компании началось расследование. Мессенджеру грозил штраф до 55 млн евро.