Диетолог рассказала, кому противопоказана тыква

Здоровый человек может есть блюда из тыквы ежедневно в разумных количествах, оптимальная суточная порция составляет 200-300 граммов, сообщает Zakon.kz.

Тыква – полезный продукт, но при определенных заболеваниях от нее лучше отказаться, предупредила врач-диетолог Ольга Перевалова, сообщает радио Sputnik.

Тыква способствует детоксикации организма, в ней много полезных для здоровья глаз и кожи каротиноидов, а ее семечки обладают противогельминтными свойствами.

Между тем от блюд из тыквы следует воздерживаться при обострении желудочно-кишечных заболеваний. Речь идет об остром гастрите, колите, язвенной болезни, панкреатите, а также об отравлениях, пояснила врач.

Как правило, в этих случаях не только тыква нежелательна, но и вообще любые овощи. В них содержится грубая клетчатка, которая может, проходя по желудочно-кишечному тракту, сделать, так скажем, пилинг слизистой оболочки, ободрать слизистую, которая и так воспалена, и тем самым ухудшить состояние пациента. Ольга Перевалова

У людей со слабым кишечником употребление тыквы может вызвать диарею. А вот людям, у которых бывают запоры, наоборот, надо тыкву есть, чтобы улучшить моторную функцию кишечника, посоветовала она.