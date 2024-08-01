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Кому противопоказаны помидоры, рассказала диетолог

Кому противопоказаны помидоры, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2024 11:59 Фото: рixabay
Помидоры можно есть не всем людям – кому-то они совершенно противопоказаны. Об этом заявила диетолог Алена Барредо, сообщает Zakon.kz.

Томаты, например, противопоказаны при подагре и нарушении белкового обмена. Они содержат много пуриновых и пиримидиновых оснований, которые повышают уровень мочевой кислоты в организме, что приводит к обострению подагры и боли в суставах.

"Также в томатах много лектина – вещества, стимулирующего хронические воспаления. Поэтому при проблемах с кишечником от помидоров лучше отказаться, а также при синдроме раздраженной кишки или неспецифическом язвенном колите", – рассказала диетолог NEWS.ru.

Диетолог также отметила, что при хронических аутоиммунных патологиях, например аутоиммунном тиреоидите или ревматоидном артрите, употребление помидоров лучше ограничить из-за того же лектина, провоцирующего воспалительные процессы в организме.

Помидоры также противопоказаны людям с проблемами желудочно-кишечного тракта (ЖКТ): обострения гастрита, воспаления двенадцатиперстной кишки, язва желудка.

"В них много щавелевой кислоты, раздражающей слизистую ЖКТ, отсюда усиление болей. При мочекаменной болезни, особенно при наличии камней, щавелевая кислота кристаллизуется в почках и усугубляет состояние. И конечно, при аллергии на томаты их ни в коем случае нельзя есть", – добавила Барредо.

Ранее нутрициолог рассказала, кому лучше не есть яйца.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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