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Карим Бензема стал обладателем "Золотого мяча-2022"

Футбол Золотой мяч Фото: Instagram/realmadrid
На официальной церемонии в Париже Карима Бензема объявили лучшим игроком мира прошлого сезона. Это первая в футбольной истории награда, которую вручают за сезон, а не за календарный год, как это было ранее, сообщает Zakon.kz.

Форвард мадридского "Реала" и сборной Франции победил в голосовании с большим отрывом, как предрекали, в его победе не было сомнений ни у кого.

В прошедшем сезоне Карим Бензема выиграл Лигу чемпионов пятый раз в своей карьере.

Стал лучшим бомбардиром ЛЧ, забив 15 мячей в 12 матчах. Выиграл Ла Лигу в четвертый раз и объявлен лучшим снайпером испанского первенства – 27 мячей. Всего за королевский клуб француз забил 44 гола в 46 играх.

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Куандык Шынасилов
FIFA
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