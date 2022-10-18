За прошедшие сутки 18 казахстанцев заболели коронавирусом
Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки в стране выявили 18 случаев заболевания КВИ, что на шесть заболевших больше, чем днем ранее. Данные о заболевших привели в Минздраве РК, сообщает Zakon.kz.
Двумя днями ранее в Казахстане выявили 12 заболевших.
Один казахстанец заболел коронавирусной инфекцией с признаками пневмонии.
На 18 октября лечение от КВИ продолжают получать 949 человек (–818+ и 131 КВИ-), из них в стационарах находятся 109 пациентов, на амбулаторном уровне – 840.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 4 пациента,
в состоянии крайней степени тяжести – 2 пациента,
на аппарате ИВЛ – 1 пациент.
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