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За прошедшие сутки 18 казахстанцев заболели коронавирусом

Коронавирус в Казахстане 18 октября Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки в стране выявили 18 случаев заболевания КВИ, что на шесть заболевших больше, чем днем ранее. Данные о заболевших привели в Минздраве РК, сообщает Zakon.kz.

Двумя днями ранее в Казахстане выявили 12 заболевших.

Один казахстанец заболел коронавирусной инфекцией с признаками пневмонии.

На 18 октября лечение от КВИ продолжают получать 949 человек (–818+ и 131 КВИ-), из них в стационарах находятся 109 пациентов, на амбулаторном уровне – 840.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – 4 пациента,

  • в состоянии крайней степени тяжести – 2 пациента,

  • на аппарате ИВЛ – 1 пациент.

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