За прошедшие сутки 18 казахстанцев заболели коронавирусом

Фото: Zakon.kz

За прошедшие сутки в стране выявили 18 случаев заболевания КВИ, что на шесть заболевших больше, чем днем ранее. Данные о заболевших привели в Минздраве РК, сообщает Zakon.kz.

Двумя днями ранее в Казахстане выявили 12 заболевших. Один казахстанец заболел коронавирусной инфекцией с признаками пневмонии. На 18 октября лечение от КВИ продолжают получать 949 человек (–818+ и 131 КВИ-), из них в стационарах находятся 109 пациентов, на амбулаторном уровне – 840. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 4 пациента,

в состоянии крайней степени тяжести – 2 пациента,

на аппарате ИВЛ – 1 пациент. Читайте также Десятки актюбинцев лишились бытовой техники на миллионы тенге Казахский аул появился в центре Сеула Работы на ТЭЦ жители Петропавловска приняли за прилет НЛО

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