Головкину официально назначили следующего соперника

Казахстанец Геннадий Головкин (42-2-1, 37 KО) по решению двух боксерских ассоциации WBA и IBF обязан провести защиту титулов. В соперники предоставлен бразильский боксер Эскива Фалькао (30-0, 20 KO), сообщает Zakon.kz.

Как передает BoxingScene, WBA и IBF пришли к единому мнению относительно Головкина, который является обладателем титула в среднем весе этих двух организаций. Оппонировать казахстанцу в следующем бою должен претендент номер один по версии IBF Эскива Фалькао из Бразилии.

Решение принято в то время, когда заканчивался 30-дневный крайний срок для Головкина, чтобы обсудить условия со вторым обладателем титула WBA в среднем весе Эрисланди Ларой. Непобежденный Фалькао уже дал свой первый комментарий по встрече с GGG.

Моя мечта стать чемпионом мира близка. Эскива Фалькао

В свою очередь Геннадий Головкин пока ничем не ответил. Все в ожидании, что после решения IBF и WBA начнутся переговоры по данному поединку.