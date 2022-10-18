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Новую ГРЭС планируют построить в Экибастузе

электростанция Фото: Zakon.kz
Новые угольные электростанции появятся в Казахстане, одна из них – в Экибастузе. Об этом на заседании правительства заявил председатель правления "Самрук-Казына" Алмасадам Саткалиев, сообщает корреспондент Zakon.kz.

В целом, по словам главы "Самрук-Казына", планируется запустить 14 проектов в электроэнергетической отрасли на общую сумму более 9 трлн тенге.

Учитывая длительные сроки строительства АЭС, уже в ближайшее время потребуется строительство новых объектов угольной генерации. Рассматривается вопрос строительства новой ГРЭС в Экибастузском энергоузле мощностью порядка 1200 МВт.Председатель правления "Самрук-Казына" Алмасадам Саткалиев

17 октября стало известно, что строительством АЭС в Казахстане займется международный консорциум, в составе которого будут компании из нескольких стран. При этом где именно атомную электростанцию будут строить, пока неизвестно.

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Самрук-Казына Саткалиев Алмасадам Казахстан
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