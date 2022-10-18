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Александр Овечкин забил первую шайбу в новом сезоне НХЛ

Хоккей Первая шайба сезона Фото: Instagram/capitals
Знаменитый российский форвард "Вашингтон Капиталз" Александр Овечкин наконец-то порадовал своих фанатов первой заброшенной шайбой в сезоне. Это случилось в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Ванкувера", сообщает Zakon.kz.

Нападающий столичного клуба оформил дебютную шайбу сезона только в 4-м матче с начала чемпионата НХЛ. Овечкин отличился на 56-й минуте поединка.

"Вашингтон" принимал на своей арене "Ванкувер Канэкс" и победил со счетом 6:4. Александр Овечкин стал первой звездой этой игры: он забил два гола и дважды ассистировал своим коллегам.

В составе "Кэпиталз" еще по голу забили Ларс Эллер, Дилан Строум, Джон Карлсон и Конор Шири. После этого успеха "Вашингтон" расположился на 8-й позиции Восточной конференции НХЛ.

Дубль Овечкина помог ему достигнуть отметки в 782 шайбы в НХЛ. Теперь, он занимает 3-е место в списке лучших снайперов в истории лиги. Россиянин уступает только канадцам Уэйн Гретцки - 894 гола и Горди Хоу - 801.

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