МВД предлагает отменить скидку 50% злостным нарушителям ПДД

На брифинге в СЦК заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Жандос Мураталиев рассказал о планируемых мерах по ужесточению наказания за нарушения ПДД водителям и пешеходам, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Представитель МВД РК сообщил, что в части ужесточения только в этом году в восемь статей Административного кодекса внесены изменения.

Ужесточили статьи. Это в первую очередь за управление с подложными госномерами, без госномеров, а также по тем статьям, которые приводят именно к ДТП. Сейчас вносится предложение о том, чтобы, например, если водитель в течение года более пяти раз нарушает правила дорожного движения, то ему отказать в 50%-ной скидке. Если он каждый день нарушает, мы его штрафуем, это его не дисциплинирует, а, наоборот, он дальше совершает нарушение ПДД. Жандос Мураталиев

Также аналогичную меру предлагается применять и к пешеходам – нарушителям ПДД. По его словам, в настоящее время во всех городах, регионах, таких как Астана и Алматы, для пешеходов создаются все условия для перехода улицы. Однако все равно есть пешеходы, которые, даже если в 50 метрах от них стоит надземный или подземный пешеходный переход, будут перебегать дорогу в неположенном месте.

В данном случае мы можем оштрафовать на 2 МРП. Мы будем применять, наверное, действительно так же, как и в отношении водителей, меры – если пешеход первый раз переходит дорогу в неустановленном месте, он предупреждается, во втором случае на него накладывается адмштраф, а в третьем применяют те меры, которые также не дадут ему с 50%-ной скидкой оплатить штраф. Жандос Мураталиев

Он уточнил, что сейчас соответствующие поправки внесены на рассмотрение депутатов Парламента РК. На его взгляд, только мерами административного характера на дорогах можно навести порядок.

Помимо этого замглавы Комитета добавил, что сейчас на основе разработанного Минторговли стандарта для самокатчиков вносятся изменения в закон "О дорожном движении" и в ПДД.

После чего административные меры будут применяться еще и к самокатчикам. Пока что они только наказываются как "иные участники дорожного движения", а не как "водитель транспортного средства".