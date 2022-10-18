Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

В Казахстане объявили штормовое предупреждение на 19 октября

Казахстан, осадки, туман Фото: unsplash
Штормовое предупреждение объявили в некоторых областях и городах Казахстана на 19 октября. По прогнозу РГП "Казгидромет", в стране ожидаются дожди и туманы, сообщает Zakon.kz.

Днем на большей части Северо-Казахстанской области ожидается дождь. Ветер юго-западный 15-20 м/с, на юге, западе области порывы 25 м/с.

В Петропавловске днем ожидается ветер юго-западный 15-20 м/с, порывы 23 м/с.

Ночью на востоке Карагандинской области ожидается туман. Ветер южный, юго-западный, днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, юге, в центре Абайской области ожидается туман.

В Западно-Казахстанской области ветер юго-западный, днем на северо-востоке области порывы 15-20 м/с.

Днем на севере, в центре Кызылординской области ожидается ветер юго-западный 15-20 м/с.

В горных районах Жетысуской области пройдут осадки: дождь с переходом в снег. Ночью и утром в горных районах – туман. Ветер северо-восточный, ночью на северо-востоке области порывы 15-20 м/с.

В горных районах Туркестанской области ожидаются осадки, днем – сильные осадки (дождь с переходом в снег). В горных районах – туман. Ветер северо-западный, западный, на горных перевалах 15-20 м/с.

Днем на западе, севере Актюбинской области ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

В Актобе днем ожидается ветер юго-западный, порывы 15 м/с.

На севере, востоке и в центре Атырауской области ожидается ветер западный, юго-западный, порывы 15-20 м/с.

В Атырау днем ожидается ветер юго-западный, порывы 15-18 м/с.

Синоптики предсказали казахстанцам снежную зиму.

Читайте также

ЦИК РК активизирует сотрудничество с БДИПЧ ОБСЕ – Нурлан Абдиров

Баскетбольный клуб "Астана" представил нового спонсора

Ирина Лукичева
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Снег ожидается на большей части Казахстана
Снег ожидается на большей части Казахстана во вторник
В образе Димаша
В чилийском шоу перевоплощений девушка перепела Димаша
изменились правила перевозок пассажиров и багажа самолетами
Изменились правила перевозки пассажиров и багажа в самолетах
граница россияне Казахстан миграция МВД
В МВД рассказали о ситуации с миграцией россиян в Казахстан
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления