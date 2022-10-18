В Казахстане объявили штормовое предупреждение на 19 октября

Штормовое предупреждение объявили в некоторых областях и городах Казахстана на 19 октября. По прогнозу РГП "Казгидромет", в стране ожидаются дожди и туманы, сообщает Zakon.kz.

Днем на большей части Северо-Казахстанской области ожидается дождь. Ветер юго-западный 15-20 м/с, на юге, западе области порывы 25 м/с.

В Петропавловске днем ожидается ветер юго-западный 15-20 м/с, порывы 23 м/с.

Ночью на востоке Карагандинской области ожидается туман. Ветер южный, юго-западный, днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, юге, в центре Абайской области ожидается туман.

В Западно-Казахстанской области ветер юго-западный, днем на северо-востоке области порывы 15-20 м/с.

Днем на севере, в центре Кызылординской области ожидается ветер юго-западный 15-20 м/с.

В горных районах Жетысуской области пройдут осадки: дождь с переходом в снег. Ночью и утром в горных районах – туман. Ветер северо-восточный, ночью на северо-востоке области порывы 15-20 м/с.

В горных районах Туркестанской области ожидаются осадки, днем – сильные осадки (дождь с переходом в снег). В горных районах – туман. Ветер северо-западный, западный, на горных перевалах 15-20 м/с.

Днем на западе, севере Актюбинской области ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

В Актобе днем ожидается ветер юго-западный, порывы 15 м/с.

На севере, востоке и в центре Атырауской области ожидается ветер западный, юго-западный, порывы 15-20 м/с.

В Атырау днем ожидается ветер юго-западный, порывы 15-18 м/с.