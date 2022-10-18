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В Казахстане оценили ситуацию с флагами на пьедестале на ЧМ по армрестлингу

Армрестлинг Фото: Instagram/armwrestling_kaz
В соцсетях широко распространилось видео с мирового первенства по армрестлингу в турецкой Анталье 18 октября. Перед награждением три призера турнира оспорили местоположение флагов Казахстана и Турции на пьедестале, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел на ЧМ-2022 по армрестлингу среди юниорок в весовой категории до 50 кг. На награждение были приглашены три спортсменки, двое из них – казахстанки: "бронза" у Даны Асановой, "серебро" завоевала Диана Тюкова. Чемпионкой мира стала турчанка Чаглаян Деря Джерен. Призеры мирового первенства не могли разобраться, флаг какого государства должен был выйти на передний план.

Ситуацию прокомментировали представители Комитета по делам спорта и физической культуры, а также главный тренер сборной Казахстана по армрестлингу Марат Асаинов.

В этом и заключаются амбициозность и непримиримость настоящих атлетов. Под эту категорию подпадает и ситуация в рамках Чемпионата мира по армрестлингу. Призеры ЧМ-2022 Диана Тюкова и Дана Асанова в шуточной форме "завладели" пьедесталом почета и не дали чемпионке обозначить свое место. Тем не менее подобный момент никак не сказывается на общем положении дел и на дружбе спортсменов Казахстана и Турции.Пресс-служба Комитета по делам спорта и физической культуры

Наставник сборной Марат Асаинов не оправдывает поступок своих подопечных.

Девушкам примерно по 16 лет, это первые их крупные соревнования, они перенервничали. К сожалению, не уследили этот момент. Говорили тренерам, что каждый призер или победитель соревнований должен выходить со своим флагом. Здесь почему-то девушки решили взять один флаг и растянуть его. И вот такой инцидент случился. Мы обсудили этот вопрос уже, как с тренерами, так и с девушками. Такое, конечно, больше не повторится. Мы приносим свои извинения перед всеми и, конечно, перед спортивными болельщиками со всего мира за этот инцидент. Марат Асаинов

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