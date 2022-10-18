За 20 лет акмолинский фермер увеличил посевные площади более чем в 6 раз

Развитие сельского хозяйства напрямую влияет на продовольственную безопасность страны. Об этом заявил глава государства в своем Послании народу Казахстана.

О том, как государство помогает сельхозпроизводителям и как эта поддержка влияет на увеличение объемов производства, читайте в материале Zakon.kz.

Кайрат Буканов занимается растениеводством более 20 лет. Все началось с паевых земель площадью 400 га, которые были предоставлены сельчанам в конце 90-х. В 2019 году акмолинский фермер создал крестьянское хозяйство "Жанатлек", чтобы продолжать выращивание зерновых.

В сельской местности растениеводство является важным делом, ведь продукты питания всегда пользуются большим спросом. Но одновременно это и высокорискованный бизнес, результаты которого значительно зависят от погодных условий. К тому же в период сбора урожая цена на продукцию низкая. Поэтому поддержка государства здесь играет большую роль, – поделился глава КХ "Жанатлек" Кайрат Буканов.

Фото: КХ "Жанатлек"

За время осуществления деятельности хозяйство увеличило площадь посевных более чем в 6 раз – до 2,5 тысячи гектаров. Сегодня здесь выращивают итальянский сорт пшеницы, ячмень, сафлор, разводят крупный и мелкий рогатый скот. Своей продукцией хозяйство снабжает мукомольные комплексы в городах Есиль и Атбасар. В хозяйстве на постоянной основе работают 5 человек, в период посевной и уборочной кампании привлекается еще 5 работников.

По словам Кайрата Буканова, успешное развитие фермерства было бы невозможным без поддержки государства.

Понимая, что хозяйству необходимо расширяться, я задумался о привлечении дополнительных средств. Обратились в кредитное товарищество "Есиль-2030", расположенное в районном центре. Для нас это был самый удобный вариант. Заявку оперативно рассмотрели и предоставили кредит на выгодных условиях. На 350 млн тенге закупили два зерноуборочных комбайна "VECTOR 410 KZ", один высокопроизводительный трактор RSM 2375, два трактора Беларус-1222,3, навесную и прицепную сельхозтехнику. Помимо этого, по программе "Кең дала" под низкий процент получили 50 млн тенге на проведение весенне-полевых и уборочных работ. Очень радует, что государство поддерживает аграрную отрасль, создавая удобные условия финансирования для фермеров, – сказал Буканов.

Фото: КХ "Жанатлек"

В планах акмолинского фермера – завершение строительства механического тока и дальнейшее увеличение поголовья скота.

Всего в Акмолинской области действует 16 КТ, участниками которых являются порядка 1,2 тысячи агроформирований.

Кредитное товарищество "Есиль-2030" – один из лидеров в регионе, оно объединяет 98 хозяйств. Высокий рейтинг "АА" позволяет товариществу самостоятельно принимать решение по финансированию. Уже в этом году КТ "Есиль-2030" профинансировало 53 участника на 4,8 млрд тенге.

Объем кредитования через кредитные товарищества ежегодно увеличивается. Так, в этом году областной филиал корпорации через кредитные товарищества выдал 44,9 млрд тенге, что на 14 млрд тенге больше показателей прошлого года. Большая часть кредитных средств – 12,9 млрд тенге – была направлена на весенне-полевые и уборочные работы. Так, 400 сельхозтоваропроизводителей области получили займы по программе "Кең дала". Замдиректора Акмолинского филиала Аграрной кредитной корпорации Дархан Тапанбаев

По его словам, корпорация финансирует такие направления, как растениеводство и животноводство, переработка сельхозпродукции. По государственной программе продуктивной занятости и массового предпринимательства, а с нынешнего года – по программе повышения доходов населения – жителям сел и малых городов ежегодно выделяются микрокредиты на открытие нового или расширение действующего бизнеса.

Фото: КХ "Жанатлек"

Филиалы корпорации действуют во всех областных центрах и городах республиканского значения. Информацию о кредитных продуктах, условиях кредитования, требованиях к заемщику можно найти на сайте www.agrocredit.kz.