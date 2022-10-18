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Казахстанские лучники завоевали 9 медалей на международном турнире в Грузии

спорт Фото: olympic.kz
Команда Казахстана успешно выступила на международном турнире по стрельбе из лука в Батуми, сообщает Zakon.kz.

Как уточняет пресс-служба Национального олимпийского комитета, золотые медали завоевали Бунед Мирзаметов, Адель Жексенбинова (стрельба из блочного лука), Ильфат Абдуллин (классический лук). Трижды наши спортсмены поднимались на первую ступень пьедестала в командных соревнованиях (блочный лук (микс), классический лук (микс и мужская команда).

В стрельбе из классического лука Санжар Мусаев стал вторым. Также в соревнованиях среди команд Казахстан отметился двумя бронзовыми наградами: среди мужских и женских составов.

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Елена Беляева
Грузия Казахстан
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