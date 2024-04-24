Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Казахстанские лучники завоевали историческую "бронзу" на Кубке мира

Стрельба из Лука Бронза Кубок мира, фото - Новости Zakon.kz от 24.04.2024 16:00 Фото: Instagram/qaz_team_official
Женская сборная Казахстана по стрельбе из блочного лука награждена бронзовой медалью на этапе Кубка мира в Шанхае (Китай). Данная медаль для казахстанской команды первая за все время проведения подобных состязаний, сообщает Zakon.kz.

"100% CASHBACK" на первую ставку до 100 000 тенге новым клиентам от букмекера №1 в Казахстане OLIMPBET. Если ваша ставка не сыграет – вернем всю сумму на счeт!

В этом виде программы нашу страну представляли Адель Жексенбинова, Виктория Лян и Айжан Сейдахметова. В матче за "бронзу" казахстанская тройка девушек оказались сильнее лучниц из Эстонии. Эта встреча завершилась со счетом 231:224 в пользу казахстанок. 

Нельзя не подчеркнуть победу сборной Казахстана над очень сильной командой Южной Кореи, которая была сломлена в четвертьфинале со счетом 234:230. За выход в финал нам не хватило всего лишь одного очка, когда пропустили вперед себя итальянок – 227:227 (28:29).

И все же стоит похвалить наших лучниц, которые вписали себя в историю, заработав первую награду для женской казахстанской команды, завоеванную на этапе Кубка мира.

Казахстанская школа стрельбы из лука считается одной из ведущих на азиатском континенте. К примеру, 17-летний лучник Андрей Тютюн полгода назад стал чемпионом Азии-2023 в Бангкоке (Таиланд). Там же олимпийскую лицензию в Париж завоевала наша мужская тройка в лице Ильфата Абдуллина, Даулеткельды Жанбырбая и Александра Еременко.

Читайте также

Футбол Грабеж 3 раза
Дом футболиста "Лилля" Языджи пытались ограбить третий раз
Футзал Кубок Азии Полуфинал
Сборная Таджикистана впервые в истории пробилась на ЧМ-2024 по футзалу
Пара настольный теннис 4 Медали
Казахстанские пара теннисисты завоевали шесть медалей на турнире в Иордании
Куандык Шынасилов
Казахстан Китай 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Алматы три дня будут идти дожди
В Алматы три дня будут идти дожди
Большой объем воды, сброшенный с водохранилища России, проходит через Уральск
Большой объем воды, сброшенный с водохранилища России, проходит через Уральск
Синоптики дали прогноз по уровню воды на реке Урал
Синоптики дали прогноз по уровню воды на реке Урал
Суд над Бишимбаевым – трансляция 24 апреля
Суд над Бишимбаевым – трансляция 24 апреля
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: