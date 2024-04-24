Казахстанские лучники завоевали историческую "бронзу" на Кубке мира

Женская сборная Казахстана по стрельбе из блочного лука награждена бронзовой медалью на этапе Кубка мира в Шанхае (Китай). Данная медаль для казахстанской команды первая за все время проведения подобных состязаний, сообщает Zakon.kz.

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В этом виде программы нашу страну представляли Адель Жексенбинова, Виктория Лян и Айжан Сейдахметова. В матче за "бронзу" казахстанская тройка девушек оказались сильнее лучниц из Эстонии. Эта встреча завершилась со счетом 231:224 в пользу казахстанок.

Нельзя не подчеркнуть победу сборной Казахстана над очень сильной командой Южной Кореи, которая была сломлена в четвертьфинале со счетом 234:230. За выход в финал нам не хватило всего лишь одного очка, когда пропустили вперед себя итальянок – 227:227 (28:29).

И все же стоит похвалить наших лучниц, которые вписали себя в историю, заработав первую награду для женской казахстанской команды, завоеванную на этапе Кубка мира.

Казахстанская школа стрельбы из лука считается одной из ведущих на азиатском континенте. К примеру, 17-летний лучник Андрей Тютюн полгода назад стал чемпионом Азии-2023 в Бангкоке (Таиланд). Там же олимпийскую лицензию в Париж завоевала наша мужская тройка в лице Ильфата Абдуллина, Даулеткельды Жанбырбая и Александра Еременко.

