Ситуация в Украине: разрушено 30% электростанций, Эстония признала режим в РФ террористическим

Глава МВД РФ предложил прекратить практику возбуждения уголовных дел по заявлению одной из сторон экономического конфликта, если не пострадали обычные люди и не задействованы бюджетные средства.

Госдума приняла в I чтении законопроект о кредитных каникулах для мобилизованных учредителей малого и среднего бизнеса.

Поврежденные пролеты Крымского моста будут демонтированы до конца декабря, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

МВД Германии уволил главу спецслужбы по кибербезопасности после обвинений в предполагаемых связях с РФ, сообщает Der Spiegel.

Проект постановления о расторжении дипломатических отношений Киева с Ираном направлен в Верховную раду, сообщил депутат украинского парламента Алексей Гончаренко.

Парламент Эстонии признал режим в России террористическим. Ранее аналогичные заявления приняли парламенты Литвы и Латвии.

При ударах по Украине используется только российская техника – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Пока не планируется заявление или указ Владимира Путина о завершении частичной мобилизации по всей стране, заявил Песков.

Украина может полностью разорвать дипломатические отношения с Ираном – глава МИД Дмитрий Кулеба.

Украина получила 2 млрд евро макрофинансовой помощи от ЕС – премьер-министр Денис Шмыгаль.

Владимир Зеленский заявил, что с 10 октября в Украине разрушено 30% электростанций.

Верховная Рада одобрила законопроект о признании независимости Чеченской Республики Ичкерии.