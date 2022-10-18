Ситуация в Украине: разрушено 30% электростанций, Эстония признала режим в РФ террористическим
Глава МВД РФ предложил прекратить практику возбуждения уголовных дел по заявлению одной из сторон экономического конфликта, если не пострадали обычные люди и не задействованы бюджетные средства.
Госдума приняла в I чтении законопроект о кредитных каникулах для мобилизованных учредителей малого и среднего бизнеса.
Поврежденные пролеты Крымского моста будут демонтированы до конца декабря, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.
МВД Германии уволил главу спецслужбы по кибербезопасности после обвинений в предполагаемых связях с РФ, сообщает Der Spiegel.
Проект постановления о расторжении дипломатических отношений Киева с Ираном направлен в Верховную раду, сообщил депутат украинского парламента Алексей Гончаренко.
Парламент Эстонии признал режим в России террористическим. Ранее аналогичные заявления приняли парламенты Литвы и Латвии.
При ударах по Украине используется только российская техника – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Пока не планируется заявление или указ Владимира Путина о завершении частичной мобилизации по всей стране, заявил Песков.
Украина может полностью разорвать дипломатические отношения с Ираном – глава МИД Дмитрий Кулеба.
Украина получила 2 млрд евро макрофинансовой помощи от ЕС – премьер-министр Денис Шмыгаль.
Владимир Зеленский заявил, что с 10 октября в Украине разрушено 30% электростанций.
Верховная Рада одобрила законопроект о признании независимости Чеченской Республики Ичкерии.
Встреча президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского в Турции пока невозможна – официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.