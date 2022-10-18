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Ситуация в Украине: разрушено 30% электростанций, Эстония признала режим в РФ террористическим

Украина Фото: pixabay
МВД Германии уволил главу спецслужбы по кибербезопасности после обвинений в предполагаемых связях с РФ, сообщает Der Spiegel.

  • Глава МВД РФ предложил прекратить практику возбуждения уголовных дел по заявлению одной из сторон экономического конфликта, если не пострадали обычные люди и не задействованы бюджетные средства.

  • Госдума приняла в I чтении законопроект о кредитных каникулах для мобилизованных учредителей малого и среднего бизнеса.

  • Поврежденные пролеты Крымского моста будут демонтированы до конца декабря, сообщил  вице-премьер Марат Хуснуллин.

  • МВД Германии уволил главу спецслужбы по кибербезопасности после обвинений в предполагаемых связях с РФ, сообщает Der Spiegel.

  • Проект постановления о расторжении дипломатических отношений Киева с Ираном направлен в Верховную раду, сообщил депутат украинского парламента Алексей Гончаренко.

  • Парламент Эстонии признал режим в России террористическим. Ранее аналогичные заявления приняли парламенты Литвы и Латвии.

  • При ударах по Украине используется только российская техника – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

  • Пока не планируется заявление или указ Владимира Путина о завершении частичной мобилизации по всей стране, заявил Песков.

  • Украина может полностью разорвать дипломатические отношения с Ираном – глава МИД Дмитрий Кулеба.

  • Украина получила 2 млрд евро макрофинансовой помощи от ЕС – премьер-министр Денис Шмыгаль.

  • Владимир Зеленский заявил, что с 10 октября в Украине разрушено 30% электростанций.

  • Верховная Рада одобрила законопроект о признании независимости Чеченской Республики Ичкерии.

  • Встреча президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского в Турции пока невозможна – официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

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