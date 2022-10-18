В Кокшетау разнорабочий упал с 6 этажа на стройке
Фото: pixabay
Мужчина упал с 6 этажа в Кокшетау. Трагедия случилась на строящемся объекте 17 октября. Полиция ведет расследование, сообщает Zakon.kz.
В полицию позвонил фельдшер скорой помощи и сообщил, что в приемный покой многопрофильной областной больницы доставлен 49-летний житель Зерендинского района с диагнозом "падение с высоты, политравма, перелом основания черепа, кома, закрытый перелом ребер, тупая травма живота".
От полученных травм акмолинец скончался в больнице.
Была назначена судебно-медицинская экспертиза. Ведется досудебное расследование по статье 277 ч. 2 УК РК. Обстоятельства произошедшего выясняются.
18 октября в Павлодаре мужчина погиб при падении с многоэтажного дома.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ