В Кокшетау разнорабочий упал с 6 этажа на стройке

Мужчина упал с 6 этажа в Кокшетау. Трагедия случилась на строящемся объекте 17 октября. Полиция ведет расследование, сообщает Zakon.kz.

В полицию позвонил фельдшер скорой помощи и сообщил, что в приемный покой многопрофильной областной больницы доставлен 49-летний житель Зерендинского района с диагнозом "падение с высоты, политравма, перелом основания черепа, кома, закрытый перелом ребер, тупая травма живота".

От полученных травм акмолинец скончался в больнице.

Была назначена судебно-медицинская экспертиза. Ведется досудебное расследование по статье 277 ч. 2 УК РК. Обстоятельства произошедшего выясняются.

18 октября в Павлодаре мужчина погиб при падении с многоэтажного дома.