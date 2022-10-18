В Павлодаре мужчина погиб при падении с многоэтажного дома
Фото: Zakon.kz
18 октября в 14:37 в полицию Павлодара поступило сообщение о том, что во дворе дома на проспекте Назарбаева, 89/2 обнаружено тело мужчины, выпавшего с неустановленного этажа, сообщает Zakon.kz.
Известно, что погибшему было 33 года.
По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа. Личность мужчины установлена, им оказался 33-летний житель областного центра. По данному факту начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 105 УК РК "Доведение до самоубийства", – сообщили в пресс-службе Департамента полиции Павлодарской области.
Назначена экспертиза.
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