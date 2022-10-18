В Павлодаре мужчина погиб при падении с многоэтажного дома

Фото: Zakon.kz

18 октября в 14:37 в полицию Павлодара поступило сообщение о том, что во дворе дома на проспекте Назарбаева, 89/2 обнаружено тело мужчины, выпавшего с неустановленного этажа, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: