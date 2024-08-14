Балкон многоэтажного жилого дома горел в Павлодаре

Фото: МЧС РК

Сегодня, 14 августа, в Павлодаре в многоэтажном жилом доме на четвертом этаже произошло возгорание. Огонь распространился на балкон пятого этажа, сообщает Zakon.kz.

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