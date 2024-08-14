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Законодательство РК

Балкон многоэтажного жилого дома горел в Павлодаре

Машины , фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2024 19:56 Фото: МЧС РК
Сегодня, 14 августа, в Павлодаре в многоэтажном жилом доме на четвертом этаже произошло возгорание. Огонь распространился на балкон пятого этажа, сообщает Zakon.kz.

Пожар удалось ликвидировать.

Как пояснили в МЧС, в ходе его тушения эвакуировали двух человек.

Жертв и пострадавших нет.

Министерство в очередной раз обратилось к гражданам с просьбой соблюдать правила противопожарной безопасности в быту.

Ранее пожарным удалось предотвратить взрывы во время крупного пожара в кафе Алматы.

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