Задержаны двое подозреваемых в покушении на убийство в Сатпаеве
Как отмечается в публикации Telegram-канала polisia.kz, один из задержанных был за рулем, другой, предположительно, произвел выстрел в потерпевшего.
По предварительной версии, перед ТРЦ Ulytau Mall произошла ссора между молодыми людьми, которая переросла в драку. Покидая место драки на автомашине, один из них выстрелил в 24-летнего мужчину и скрылся с места происшествия. Потерпевший с огнестрельным ранением был доставлен в медицинское учреждение, – говорится в сообщении.
Также сообщается, что один из задержанных дал признательные показания.
Вещественные доказательства изъяты. Ведется расследование. Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания, – следует из сообщения.
Отмечается, что личности всех участников этого инцидента установлены, предпринимаются меры к их задержанию.
По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 24-99 УК РК "Покушение на убийство".
18 октября днем в Сатпаеве произошло дерзкое покушение на убийство – неизвестный выстрелил в молодого человека на глазах прохожих.
24-летний мужчина был доставлен в приемное отделение областной многопрофильной больницы Жезказгана с огнестрельным ранением.
Покушение на убийство произошло рядом с одним из торговых центров, где регулярно проходит большое количество людей.