Задержаны двое подозреваемых в покушении на убийство в Сатпаеве

В Сатпаеве полицейские задержали двух молодых людей 18 и 20 лет, подозреваемых в покушении на убийство, сообщает Zakon.kz.

Как отмечается в публикации Telegram-канала polisia.kz, один из задержанных был за рулем, другой, предположительно, произвел выстрел в потерпевшего.

По предварительной версии, перед ТРЦ Ulytau Mall произошла ссора между молодыми людьми, которая переросла в драку. Покидая место драки на автомашине, один из них выстрелил в 24-летнего мужчину и скрылся с места происшествия. Потерпевший с огнестрельным ранением был доставлен в медицинское учреждение, – говорится в сообщении.

Также сообщается, что один из задержанных дал признательные показания.

Вещественные доказательства изъяты. Ведется расследование. Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания, – следует из сообщения.

Отмечается, что личности всех участников этого инцидента установлены, предпринимаются меры к их задержанию.

По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 24-99 УК РК "Покушение на убийство".

18 октября днем в Сатпаеве произошло дерзкое покушение на убийство – неизвестный выстрелил в молодого человека на глазах прохожих.

24-летний мужчина был доставлен в приемное отделение областной многопрофильной больницы Жезказгана с огнестрельным ранением.

Покушение на убийство произошло рядом с одним из торговых центров, где регулярно проходит большое количество людей.