В правительстве озвучили прогноз по росту ВВП Казахстана на 2023-2025 годы

Правительство Казахстана прогнозирует рост ВВП на уровне 4-4,1% в 2023-2025 годах, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как говорится в заключении Комитета по финансам и бюджету Мажилиса, проект закона "О республиканском бюджете на 2023-2025 годы" разработан на основе прогноза социально-экономического развития, бюджетных параметров на 2023-2025 годы и поручений президента.

За основу при подготовке проекта республиканского бюджета взяли базовый сценарий.

Реальный рост ВВП прогнозируется на уровне 4-4,1% в 2023-2025 годах. Номинальный ВВП вырастет со 120,7 трлн тенге в 2023 году до 146,5 трлн тенге в 2025 году. ВВП на душу населения составит 13,2 тыс. долларов в 2023 году с увеличением до 15,6 тыс. долларов в 2025 году. Комитет по финансам и бюджету Мажилиса Парламента РК

При сохранении текущей динамики среднегодовая цена на нефть в 2022 году превысит 100 долларов за баррель. На среднесрочный период в прогнозе заложена более консервативная цена в 85 долларов за баррель.

Национальным банком определен целевой коридор годовой инфляции в пределах 7,5-9,5% в 2023 году, 4-5% – в 2024 году с последующим снижением до 3-4 % в 2025 году, – говорится в заключении.

Объем гарантированного трансферта из Национального фонда на 2023-2025 годы определен в следующих объемах:

2023 год – 2,2 трлн тенге;

2024 год – 2 трлн тенге;

2025 год – 1,9 трлн тенге.

Целевой трансферт на 2023 год определен в размере 1 трлн тенге, на 2024 год – 400 млрд тенге.

Расходы бюджета в 2023 году планируются в объеме 21 трлн тенге, или 17,4% к ВВП с увеличением на 2,2 трлн тенге к плану текущего года. Структура расходов проекта республиканского бюджета на трехлетний период изменилась. Это связано с передачей всех целевых текущих трансфертов в базу местных бюджетов. При этом отраслевая направленность переданных трансфертов сохраняется. Заместитель премьер-министра – министр финансов РК Ерулан Жамаубаев на пленарном заседании

Так, на социальную сферу с учетом трансфертов общего характера предусмотрено 10,6 трлн тенге в 2023 году с увеличением на 2 трлн тенге к плану текущего года.

Рост расходов связан с:

ежегодной индексацией и увеличением контингента получателей пенсий и пособий;

повышением заработной платы педагогов, врачей, немедицинских работников и гражданских служащих;

реализацией Национального проекта «Комфортная школа».

Глава Минфина добавил, что расходы бюджета на поддержку реального сектора экономики на 2023 год запланированы в сумме 2,5 трлн тенге, 2024 – 1,9 трлн тенге, 2025 – 1,7 трлн тенге.

Расходы силовых структур планируются в объеме 2,3 трлн тенге на 2023 год, 2024 – 2,2 трлн тенге, 2025 – 2,1 трлн тенге.

Дополнительно предусмотрены средства на обеспечение населения чистой питьевой водой, транспортной, инженерно-коммуникационной инфраструктурой, а также развитие системы газоснабжения, строительство объектов здравоохранения.

Регионам в 2023 году за счет средств республиканского бюджета будет выделено 6,2 трлн тенге – это порядка 29,4% от общих расходов бюджета, – добавил Жамаубаев.

Следующий блок расходов направлен на финансовое обеспечение Послания президента и отдельных его поручений: увеличение среднего размера пенсии, периода выплат по уходу за ребенком до 1,5 лет, проведение выборов Мажилиса и маслихатов, обеспечение активными мерами занятости и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью.