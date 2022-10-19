Расходы бюджета на 2023 год увеличат на 2,2 трлн тенге

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутаты рассмотрели законопроект "О республиканском бюджете на 2023-2025 годы", согласно которому расходная часть в 2023 году по сравнению с 2022 годом увеличивается на 2,2 трлн тенге, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Представляя документ, и.о. министра финансов РК Ержан Биржанов рассказал, что расходы в 2023 году планируются в объеме 21 трлн тенге, или 17,4% к ВВП с увеличением на 2,2 трлн тенге к плану текущего года.

Структура расходов проекта республиканского бюджета на трехлетний период изменилась. Это связано с передачей всех целевых текущих трансфертов в базу местных бюджетов. При этом отраслевая направленность переданных трансфертов сохраняется. На социальную сферу с учетом трансфертов общего характера предусмотрено 10,6 трлн тенге в 2023 году с увеличением на 2 трлн тенге к плану текущего года. Ержан Биржанов

По его словам, рост расходов связан с ежегодной индексацией и увеличением контингента получателей пенсий и пособий, с повышением зарплаты педагогов, врачей, немедицинских работников и гражданских служащих и реализацией Национального проекта "Комфортная школа".

Расходы бюджета на поддержку реального сектора экономики на 2023 год запланированы в сумме 2,5 трлн тенге (2024 год – 1,9 трлн тенге, 2025 год – 1,7 трлн тенге). Приоритетами данного направления являются развитие обрабатывающей промышленности; реализация продолжающихся инфраструктурных проектов в регионах; развитие и поддержка предпринимательства, МСБ; развитие транспортной и газотранспортной системы.

Расходы силовых структур планируются в объеме 2,3 трлн тенге на 2023 год (2024 год – 2,2 трлн тенге, 2025 год – 2,1 трлн тенге).

При этом представитель ведомства отметил, что во время обсуждений законопроекта внесен ряд поправок.

Первый блок поправок инициирован депутатами и направлен на повышение качества жизни населения и развитие регионов. Так, дополнительно предусмотрены расходы на обеспечение населения чистой питьевой водой, развитие системы газоснабжения, транспортной инфраструктуры, ИКИ, а также строительство объектов здравоохранения. В целом в 2023 году регионам за счет средств республиканского бюджета будет выделено 6,2 трлн тенге, это порядка 29,4% от общих расходов бюджета. Ержан Биржанов

Второй блок поправок инициирован правительством и направлен на финансовое обеспечение Послания президента и отдельных его поручений.

Это расходы на увеличение среднего размера пенсии, периода выплат по уходу за ребенком до полутора лет, проведение выборов Мажилиса и маслихатов, обеспечение активными мерами занятости и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью.

Касательно доходов и.о. министра сообщил, что поступления в республиканский бюджет на 2023 год составят 17,8 трлн тенге с увеличением к плану текущего года на 2 трлн тенге. Доля нефтяных поступлений постепенно снижается. Так, с 40,2% в текущем году она будет снижена к 2025 году до 21,8%. В 2023 году поступления от нефтяного сектора составят 5 трлн тенге с уменьшением на 1,4 трлн тенге. К 2025 году их объем будет доведен до 4,1 трлн тенге.

Вместе с тем гарантированный трансферт из Нацфонда планируется в следующих объемах:

в 2023 году – 2,2 трлн тенге;

в 2024 году – 2 трлн тенге;

в 2025 году – 1,9 трлн тенге.

Целевой трансферт на следующий год определен в размере 1 трлн. тенге и 400 млрд тенге на 2024 год. Доля ненефтяных поступлений предусмотрена с ростом с 59,8% в 2022 году до 78,2% к 2025 году.

В абсолютном выражении в 2023 году ненефтяные поступления планируются в объеме 12,8 трлн тенге с увеличением на 3,4 трлн тенге к уточненному плану текущего года или на 35,9%.

Увеличение объема доходов от ненефтяного сектора свидетельствует о постепенном улучшении диверсификации экономики страны и укреплении базы собственных доходов.

Дефицит бюджета планируется с поэтапным снижением по отношению к ВВП с 3,3% к ВВП в текущем году до 2,5% к ВВП в 2025 году.