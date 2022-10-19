Какие тайные данные налогоплательщиков будет передавать КГД в Бюро нацстатистики
Согласно приказу, органы госдоходов будут передавать следующую информацию:
о численности наемных работников и доходах по ЮЛ, филиалам и представительствам, ИП, крестьянским или фермерским хозяйствам;
об уплаченных суммах налогов и других обязательных платежей в бюджет;
об уплаченных суммах социальных отчислений и отчислений в пенсионный фонд;
об экспорте товаров на территорию государств-членов ЕАЭС и импорте товаров с территории государств-членов ЕАЭС;
по доходу ИП;
по совокупному годовому доходу по доходам ЮЛ, филиалов и представительств;
о негативном воздействии на окружающую среду в разрезе видов выбросов;
об объемах водопользования, фактических платах за пользование водными ресурсами;
о фактических платах за пользование земельными участками;
о фактических платах за лесные пользования;
о фактических платах за пользование животным миром;
о фактических платах за использование особо охраняемых природных территорий республиканского значения;
данные с чеков ККМ;
по сопроводительным накладным на товары (СНТ);
из информационной системы «Электронные счета-фактуры»;
о сумме ИПН работников и обязательных пенсионных взносов физических лиц по ЮЛ, филиалам и представительствам, ИП, крестьянским или фермерским хозяйствам;
из базы данных внешней торговли.
Предоставление этих данных осуществляется путем интеграции между информационной системой Комитета и интегрированной информационной системой «е-Статистика» Бюро через шлюз «электронного правительства» в асинхронном режиме «автоматической актуализации».
Приказ введен в действие с 7 октября 2022 года.