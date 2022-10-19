Какие тайные данные налогоплательщиков будет передавать КГД в Бюро нацстатистики

Согласно приказу, органы госдоходов будут передавать следующую информацию:

о численности наемных работников и доходах по ЮЛ, филиалам и представительствам, ИП, крестьянским или фермерским хозяйствам;

об уплаченных суммах налогов и других обязательных платежей в бюджет;

об уплаченных суммах социальных отчислений и отчислений в пенсионный фонд;

об экспорте товаров на территорию государств-членов ЕАЭС и импорте товаров с территории государств-членов ЕАЭС;

по доходу ИП;

по совокупному годовому доходу по доходам ЮЛ, филиалов и представительств;

о негативном воздействии на окружающую среду в разрезе видов выбросов;

об объемах водопользования, фактических платах за пользование водными ресурсами;

о фактических платах за пользование земельными участками;

о фактических платах за лесные пользования;

о фактических платах за пользование животным миром;

о фактических платах за использование особо охраняемых природных территорий республиканского значения;

данные с чеков ККМ;

по сопроводительным накладным на товары (СНТ);

из информационной системы «Электронные счета-фактуры»;

о сумме ИПН работников и обязательных пенсионных взносов физических лиц по ЮЛ, филиалам и представительствам, ИП, крестьянским или фермерским хозяйствам;