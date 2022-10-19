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Какие тайные данные налогоплательщиков будет передавать КГД в Бюро нацстатистики

утверждены правила передачи тайных данных налогоплательщиков Фото: pixabay
Совместным приказом Бюро национальной статистики и Министерства финансов утверждены Правила представления органами государственных доходов в Бюро национальной статистики сведений, составляющих налоговую тайну, без получения письменного разрешения налогоплательщика, сообщает Zakon.kz.

Согласно приказу, органы госдоходов будут передавать следующую информацию:

  • о численности наемных работников и доходах по ЮЛ, филиалам и представительствам, ИП, крестьянским или фермерским хозяйствам;

  • об уплаченных суммах налогов и других обязательных платежей в бюджет;

  • об уплаченных суммах социальных отчислений и отчислений в пенсионный фонд;

  • об экспорте товаров на территорию государств-членов ЕАЭС и импорте товаров с территории государств-членов ЕАЭС;

  • по доходу ИП;

  • по совокупному годовому доходу по доходам ЮЛ, филиалов и представительств;

  • о негативном воздействии на окружающую среду в разрезе видов выбросов;

  • об объемах водопользования, фактических платах за пользование водными ресурсами;

  • о фактических платах за пользование земельными участками;

  • о фактических платах за лесные пользования;

  • о фактических платах за пользование животным миром;

  • о фактических платах за использование особо охраняемых природных территорий республиканского значения;

  • данные с чеков ККМ;

  • по сопроводительным накладным на товары (СНТ);

  • из информационной системы «Электронные счета-фактуры»;

  • о сумме ИПН работников и обязательных пенсионных взносов физических лиц по ЮЛ, филиалам и представительствам, ИП, крестьянским или фермерским хозяйствам;

  • из базы данных внешней торговли.

Предоставление этих данных осуществляется путем интеграции между информационной системой Комитета и интегрированной информационной системой «е-Статистика» Бюро через шлюз «электронного правительства» в асинхронном режиме «автоматической актуализации».

Приказ введен в действие с 7 октября 2022 года.

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