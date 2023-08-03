Какую информацию о налогоплательщиках КГД будет передавать в МИОР

Подготовлен совместный приказ, утверждающий Правила представления органами государственных доходов Министерству информации и общественного развития сведений о налогоплательщике (налоговом агенте), составляющих налоговую тайну, без получения письменного разрешения налогоплательщика.

Так, говорится, что сведения о налогоплательщике (налоговом агенте), составляющие налоговую тайну, без получения письменного разрешения налогоплательщика предоставляются в электронном виде с целью исключения бумажных копий документов, через базу данных и информационных систем Министерства финансов РК.

Процесс информационного взаимодействия с информационными системами министерств финансов, информации и общественного развития осуществляется на постоянной основе.

В перечень представляемых сведений включены следующие данные:

Доходы НПО за отчетный период: вознаграждения по депозитам, гранты, вступительные взносы, членские взносы, благотворительная помощь, спонсорская помощь, деньги и другое имущество, полученное на безвозмездной основе, доход, полученный по договору на осуществление государственного социального заказа, в том числе в рамках стратегическому партнерству, иные доходы, не запрещенные законодательными актами РК. Расходы НПО за отчетный период: содержание некоммерческой организации, организация и проведение мероприятий, подготовка и размещение информационных материалов, вознаграждение, благотворительная помощь, спонсорская помощь, вступительные взносы, членские взносы, деньги и другое имущество, переданное на безвозмездной основе, другие расходы.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 16 августа.