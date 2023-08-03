Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Какую информацию о налогоплательщиках КГД будет передавать в МИОР

Какие сведения о налогоплательщике КГД будет передавать в МИОР Фото: pixabay
Подготовлен совместный приказ, утверждающий Правила представления органами государственных доходов Министерству информации и общественного развития сведений о налогоплательщике (налоговом агенте), составляющих налоговую тайну, без получения письменного разрешения налогоплательщика.

Так, говорится, что сведения о налогоплательщике (налоговом агенте), составляющие налоговую тайну, без получения письменного разрешения налогоплательщика предоставляются в электронном виде с целью исключения бумажных копий документов, через базу данных и информационных систем Министерства финансов РК.

Процесс информационного взаимодействия с информационными системами министерств финансов, информации и общественного развития осуществляется на постоянной основе. 

В перечень представляемых сведений включены следующие данные:

  1. Доходы НПО за отчетный период: вознаграждения по депозитам, гранты, вступительные взносы, членские взносы, благотворительная помощь, спонсорская помощь, деньги и другое имущество, полученное на безвозмездной основе, доход, полученный по договору на осуществление государственного социального заказа, в том числе в рамках стратегическому партнерству, иные доходы, не запрещенные законодательными актами РК.
  2. Расходы НПО за отчетный период: содержание некоммерческой организации, организация и проведение мероприятий, подготовка и размещение информационных материалов, вознаграждение, благотворительная помощь, спонсорская помощь, вступительные взносы, членские взносы, деньги и другое имущество, переданное на безвозмездной основе, другие расходы.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 16 августа.

Читайте также

Бывший военнослужащий получил пожизненный срок за изнасилование 11-летней дочери в Астане

Что запрещено провозить в самолете

У города Туркестана появится особый статус

Лариса Черненко
Открытые НПА Комитет государственных доходов МИОР РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстанцы: Доверять контролю надзорных органов за качеством продуктов питания на полках нельзя
Казахстанцы не верят проверкам продуктов питания и требуют запретить "пакистанский" чай
В Казахстане изменились правила приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений
Изменились правила подготовки водителей и сдачи экзаменов на права
Казахстан переводы предприниматели
Жамаубаев о мобильных переводах в овощных лавках: Предприниматели не понимают важности
Когда в школах и колледжах Казахстана будет вводиться дистанционное обучение
Когда в школах и колледжах Казахстана будет вводиться дистанционное обучение
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления