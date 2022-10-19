Новая праздничная дата утверждена в Казахстане

Правительство Казахстана своим постановлением от 18 октября 2022 года внесло дополнение в Перечень праздничных дат в Республике Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В частности, перечень праздничных дат дополнен пунктом 38-1 следующего содержания:

38-1. День библиотекаря – 24 октября.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

Таким образом, уже в этом году казахстанские библиотекари смогут отпраздновать свой профессиональный праздник.

Всего в перечне более 50 профессиональных праздников.