Новая праздничная дата утверждена в Казахстане
Фото: акимат Алматы
Правительство Казахстана своим постановлением от 18 октября 2022 года внесло дополнение в Перечень праздничных дат в Республике Казахстан, сообщает Zakon.kz.
В частности, перечень праздничных дат дополнен пунктом 38-1 следующего содержания:
38-1. День библиотекаря – 24 октября.
Постановление вводится в действие со дня его подписания.
Таким образом, уже в этом году казахстанские библиотекари смогут отпраздновать свой профессиональный праздник.
Всего в перечне более 50 профессиональных праздников.
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